市販の「便秘薬」どれを選ぶ? タイプ別おすすめと注意ポイントを医師が解説

便秘に悩んで市販薬を選ぶ際、種類が多くて迷う方も多いでしょう。便秘薬には「刺激性」と「非刺激性」の2種類があり、便秘のタイプや原因によって選び方が異なります。便秘のタイプに応じた適切な薬の選び方を「天白宮田クリニック」の宮田先生に解説していただきました。

編集部

市販の便秘薬は種類が多く、どれを選んだらいいか迷います。

宮田先生

市販されている便秘薬は大きく分けて、2種類あります。1つが「刺激性便秘薬」で、腸を直接刺激して蠕動（ぜんどう）運動を起こし、便を排出させる薬です。もう1つは「非刺激性便秘薬」で、便の量を増やしたり腸に水分を集めて便を柔らかくしたりすることで便を排出させる薬です。そのほかに、「座薬」や「浣腸」もあります。

編集部

それぞれ、含まれている成分も違うのですか？

宮田先生

はい。例えば、刺激性便秘薬は「ビサコジル」「センナ」「センノシド」「ダイオウ」などを主成分としています。一方、非刺激性便秘薬は「酸化マグネシウム」などが含まれています。

編集部

どのように使い分ければいいのでしょうか？

宮田先生

便秘の原因やタイプに合わせて選びましょう。一般的に、便秘は以下のタイプに分類されます。

弛緩性便秘：腸の蠕動運動が弱いために便を排出できない

直腸性便秘：便意を催さず、直腸に便が溜まってしまう

痙攣性便秘：大腸が過緊張の状態となり、腸が痙攣を起こしている

器質性便秘：胃、小腸、大腸、肛門などになんらかの疾患がある

編集部

それらの原因に対して、どのように選べばいいのですか？

宮田先生

日本人に最も多い弛緩性便秘の場合は、どの種類の便秘薬でも大丈夫です。他方、直腸性便秘の場合には、まず刺激性便秘薬か、あるいは浣腸や座薬などで一度すっきりさせてから、非刺激性の便秘薬を使いましょう。ただし、直腸性便秘は難治性のことが多く、市販の薬では埒が開かないことも少なくありません。その場合は1人で悩まず、医師に相談することをおすすめします。

編集部

そのほかのタイプについてはいかがでしょうか？

宮田先生

痙攣性便秘の場合、刺激性便秘薬を使うと癖になりやすく、ますます悪化しまうことがあります。この場合は便秘薬よりも、整腸剤や乳酸菌などを服用した方がいいでしょう。

監修医師：

宮田 雅弘（天白宮田クリニック）

藤田保健衛生大学（現・藤田医科大学）医学部卒業。名古屋掖済会病院、春日井市民病院で勤務した後、藤田保健衛生大学消化管内科助教および同大学医学部客員助教就任。2016年、愛知県名古屋市に「天白宮田クリニック」を開院。苦痛の少ない内視鏡を得意とし、胃腸のトラブル、生活習慣病、切り傷の治療など、幅広い症状に対応。地域住民のかかりつけ医として、地域医療に幅広く貢献している。日本消化器病学会専門医、日本外科学会専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、日本医師会認定産業医。

