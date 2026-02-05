【衆院選】終盤戦へカギを握るのは？「長崎2区」前職2人は従来と異なる支持層への浸透図る《長崎》
白熱した終盤戦を繰り広げる「衆議院選挙」。
県内では、3つの選挙区に合わせて10人が立候補。各選挙区ごとに、候補者の動きや訴えについてお伝えします。
今回は長崎2区です。
『長崎2区』は、「諫早市」「大村市」「島原半島」のほか「壱岐市」「対馬市」「西彼2町」で構成されています。
有権者数は前回より4200人あまり少ない39万3095人です。
2区には、届け出順に
中道改革連合・前職の山田 勝彦候補（46）
参政党・新人の髙木 聡子候補（44）
自民党・前職の加藤 竜祥候補（45）が立候補。
前回出馬した3人が再び、議席を争う構図になりました。
■山田 勝彦候補【中道改革連合・前職】
（山田 勝彦候補）
「中道とは、お一人お一人の声を大切にする、生活者目線の政策を実行する政党。私たち中道改革連合は今回の選挙、物価高から家計を守るため、食料品の消費税0％の実現をかけて戦う」
自民との連立を解消した公明が、立憲と結成した新党「中道改革連合」。
この新党から出馬したのが、前職の山田 勝彦候補です。
これまでは、立憲で3度の当選を重ねてきました。
支援者から “無所属での出馬” を求める声もありましたが「これまで通りの政策を訴えることができる」と、入党を決め、島原道路の早期完成や離島航路の低料金化、核兵器禁止条約へのオブザーバー参加などを訴えています。
今回の選挙戦で大きく変わったのは…。
（公明党 県本部 川崎 祥司 代表）
「皆さまとご一緒することは本当に初めて。これから短い期間ではあるが、しっかりと連携を取り、しっかりと勝利に向けて邁進していきたい」
公明の議員団や支持層による、バックアップ体制です。
先月28日には、公明出身の比例候補者と街頭に立ち、絆をアピールしました。
新たな支援を得た一方、思わぬ状況も…。
（山田 勝彦候補）
「立憲民主党出身は選挙区で。そして公明党出身の方は “比例区”で、というすみ分けになっている。
私はこれまでみたいに接戦でも、比例復活できるという状況ではとてもない」
中道の比例名簿は公明出身者が上位となるため、山田候補の比例での復活は容易には見込めません。
（山田 勝彦候補）
「背水の陣。国会に戻るには選挙区で1票でも多く、選挙区で自民党の候補を上回らなければならない。
今度こそ、今度こそ、今度こそどうか山田勝彦を長崎2区で、選挙区で勝たせてください。心からお願い申し上げます」
■髙木 聡子候補【参政党・新人】
参政・新人の髙木候補は、前回2024年の衆院選に続き、2回目の挑戦です。
（髙木 聡子候補）
「私たちの願いは、人が笑顔で幸せに生きること。将来、みんなが笑顔で幸せに生きること。そして希望や喜びを持って生きることを一番願っている。
そのために今回、この選挙で皆様の思いをしっかり聞いて、寄り添える政党だということを示したい」
19年間の小学校教員生活を経て、現在はフリースクールの代表を務めています。
街頭演説や集会で訴えるのは、子育て経験に基づく政策です。
（髙木 聡子候補）
「参政党では “減税” を、政策の1本目にしている。なぜなら、みんなが安心して暮らせる、毎日を過ごしてもらいたいからです。皆さんの所得は、手取りがもう半分です。
私はシングルマザー。子どもを3人抱えています。私1人で働いて給料が半分になったら、子どもたちにさせないこともできません。一緒に家族で団らんで、遊びに行ったりもできません」
今月1日は、応援に駆け付けた 元ラグビー日本代表の後藤翔太 参議院議員とともに、演説会に臨みました。
（髙木 聡子候補）
「国民がいなければ、政治なんてなせないですよ。だから国民が絶対、一番 宝だと私は思っているし、国民のための国ですから」
（参政党 後藤 翔太 参議院議員）
「髙木さんは（党の)理念を体現する今回の衆院選で、一人ひとりが日本、I am JAPANということで活動しているけど、それを一番、日本全国で誰よりも体現してくれるような、そんな候補になってもらえることを期待している」
大規模な集会は開かずに各地をこまめに回り、偏差値重視の教育の是正や、食料自給率アップのほか、過度な移民受け入れに制限をかける法整備などを訴えています。
■加藤 竜祥候補【自民党・前職】
（加藤 竜祥候補）
「船を作る能力、これを失うことは安全保障上、きわめて問題。そしてまた造船業の復活は、海洋国家、海洋県である長崎の復活繁栄にもつながる」
4日に諫早市で演説会を開いたのは、3選を目指す、自民・前職の加藤 竜祥候補。
片山財務大臣が駆け付け、“高市政権誕生の立役者” と評価し、支援を呼びかけました。
（片山さつき 財務相）
「きのうの閣議で内閣総理大臣からも、何が何でも加藤竜祥、選挙区で勝たせいと。
将来、国土交通大臣を目指してもらうのは、加藤竜祥」
自民党県連の会長を務める加藤候補。
衆議院選挙と同じ日に投開票が行われる県知事選挙で、自民は保守分裂に。
加藤氏と知事選の支援先が異なる県農政連盟など、業界団体との関係が懸念されましたが、出陣式に姿を見せ、結束の強さを示しました。
（県農政連 苑田 康治 委員長）
「我々農政連も、全力で取り組んでいく。来る2月8日、圧倒的勝利を目指してともに頑張ろう」
訴えるのは、高市総理の肝いり政策「危機管理投資」。
（加藤 竜祥候補）
「私が一番訴えたいのは、危機管理投資の重要性です。中長期な視点に立って、備える政治が求められているんです。国防や経済、食糧、エネルギー。それらの安全保障。そして健康医療、安全保障、国土強靭化。
それらは私たちのふるさとにとって、備えるべき必要不可欠なものです」
様々なリスクや社会課題に対して官民が手を携え、先手を打って投資を行う意義を主張しています。
安定した支持基盤を持つ加藤候補。
しかし 先月末の演説会では、危機感をあらわにしました。
（加藤 竜祥候補）
「前回と今回の選挙、大きな違いは自公の連携がないこと。
すなわち前回皆様方にはお世話になった得票数から1万票以上マイナスして考えなければいけない。最後までよろしくお願いを申し上げます」
与野党の枠組みが変わる中、前回出馬した3人が再び議席を争う長崎2区。
候補者たちは従来と異なる支持層への浸透を図りながら、最終盤の選挙戦に突入しています。