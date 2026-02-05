白熱した終盤戦を繰り広げる「衆議院選挙」。

県内では、3つの選挙区に合わせて10人が立候補。各選挙区ごとに、候補者の動きや訴えについてお伝えします。

今回は長崎2区です。

『長崎2区』は、「諫早市」「大村市」「島原半島」のほか「壱岐市」「対馬市」「西彼2町」で構成されています。

有権者数は前回より4200人あまり少ない39万3095人です。

2区には、届け出順に

中道改革連合・前職の山田 勝彦候補（46）

参政党・新人の髙木 聡子候補（44）

自民党・前職の加藤 竜祥候補（45）が立候補。

前回出馬した3人が再び、議席を争う構図になりました。

■山田 勝彦候補【中道改革連合・前職】

（山田 勝彦候補）

「中道とは、お一人お一人の声を大切にする、生活者目線の政策を実行する政党。私たち中道改革連合は今回の選挙、物価高から家計を守るため、食料品の消費税0％の実現をかけて戦う」

自民との連立を解消した公明が、立憲と結成した新党「中道改革連合」。

この新党から出馬したのが、前職の山田 勝彦候補です。

これまでは、立憲で3度の当選を重ねてきました。

支援者から “無所属での出馬” を求める声もありましたが「これまで通りの政策を訴えることができる」と、入党を決め、島原道路の早期完成や離島航路の低料金化、核兵器禁止条約へのオブザーバー参加などを訴えています。

今回の選挙戦で大きく変わったのは…。

（公明党 県本部 川崎 祥司 代表）

「皆さまとご一緒することは本当に初めて。これから短い期間ではあるが、しっかりと連携を取り、しっかりと勝利に向けて邁進していきたい」

公明の議員団や支持層による、バックアップ体制です。

先月28日には、公明出身の比例候補者と街頭に立ち、絆をアピールしました。

新たな支援を得た一方、思わぬ状況も…。

（山田 勝彦候補）

「立憲民主党出身は選挙区で。そして公明党出身の方は “比例区”で、というすみ分けになっている。

私はこれまでみたいに接戦でも、比例復活できるという状況ではとてもない」

中道の比例名簿は公明出身者が上位となるため、山田候補の比例での復活は容易には見込めません。

（山田 勝彦候補）

「背水の陣。国会に戻るには選挙区で1票でも多く、選挙区で自民党の候補を上回らなければならない。

今度こそ、今度こそ、今度こそどうか山田勝彦を長崎2区で、選挙区で勝たせてください。心からお願い申し上げます」

■髙木 聡子候補【参政党・新人】

参政・新人の髙木候補は、前回2024年の衆院選に続き、2回目の挑戦です。

（髙木 聡子候補）

「私たちの願いは、人が笑顔で幸せに生きること。将来、みんなが笑顔で幸せに生きること。そして希望や喜びを持って生きることを一番願っている。

そのために今回、この選挙で皆様の思いをしっかり聞いて、寄り添える政党だということを示したい」

19年間の小学校教員生活を経て、現在はフリースクールの代表を務めています。

街頭演説や集会で訴えるのは、子育て経験に基づく政策です。

（髙木 聡子候補）

「参政党では “減税” を、政策の1本目にしている。なぜなら、みんなが安心して暮らせる、毎日を過ごしてもらいたいからです。皆さんの所得は、手取りがもう半分です。

私はシングルマザー。子どもを3人抱えています。私1人で働いて給料が半分になったら、子どもたちにさせないこともできません。一緒に家族で団らんで、遊びに行ったりもできません」

今月1日は、応援に駆け付けた 元ラグビー日本代表の後藤翔太 参議院議員とともに、演説会に臨みました。

（髙木 聡子候補）

「国民がいなければ、政治なんてなせないですよ。だから国民が絶対、一番 宝だと私は思っているし、国民のための国ですから」

（参政党 後藤 翔太 参議院議員）

「髙木さんは（党の)理念を体現する今回の衆院選で、一人ひとりが日本、I am JAPANということで活動しているけど、それを一番、日本全国で誰よりも体現してくれるような、そんな候補になってもらえることを期待している」

大規模な集会は開かずに各地をこまめに回り、偏差値重視の教育の是正や、食料自給率アップのほか、過度な移民受け入れに制限をかける法整備などを訴えています。

■加藤 竜祥候補【自民党・前職】

（加藤 竜祥候補）

「船を作る能力、これを失うことは安全保障上、きわめて問題。そしてまた造船業の復活は、海洋国家、海洋県である長崎の復活繁栄にもつながる」

4日に諫早市で演説会を開いたのは、3選を目指す、自民・前職の加藤 竜祥候補。

片山財務大臣が駆け付け、“高市政権誕生の立役者” と評価し、支援を呼びかけました。

（片山さつき 財務相）

「きのうの閣議で内閣総理大臣からも、何が何でも加藤竜祥、選挙区で勝たせいと。

将来、国土交通大臣を目指してもらうのは、加藤竜祥」

自民党県連の会長を務める加藤候補。

衆議院選挙と同じ日に投開票が行われる県知事選挙で、自民は保守分裂に。

加藤氏と知事選の支援先が異なる県農政連盟など、業界団体との関係が懸念されましたが、出陣式に姿を見せ、結束の強さを示しました。

（県農政連 苑田 康治 委員長）

「我々農政連も、全力で取り組んでいく。来る2月8日、圧倒的勝利を目指してともに頑張ろう」

訴えるのは、高市総理の肝いり政策「危機管理投資」。

（加藤 竜祥候補）

「私が一番訴えたいのは、危機管理投資の重要性です。中長期な視点に立って、備える政治が求められているんです。国防や経済、食糧、エネルギー。それらの安全保障。そして健康医療、安全保障、国土強靭化。

それらは私たちのふるさとにとって、備えるべき必要不可欠なものです」

様々なリスクや社会課題に対して官民が手を携え、先手を打って投資を行う意義を主張しています。

安定した支持基盤を持つ加藤候補。

しかし 先月末の演説会では、危機感をあらわにしました。

（加藤 竜祥候補）

「前回と今回の選挙、大きな違いは自公の連携がないこと。

すなわち前回皆様方にはお世話になった得票数から1万票以上マイナスして考えなければいけない。最後までよろしくお願いを申し上げます」

与野党の枠組みが変わる中、前回出馬した3人が再び議席を争う長崎2区。

候補者たちは従来と異なる支持層への浸透を図りながら、最終盤の選挙戦に突入しています。