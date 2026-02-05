中国限定3000台、ホンダ新型「フィット」が発売から20日で完売―中国メディア

中国メディアの快科技によると、ホンダの中国合弁会社、広汽ホンダは4日、中国限定3000台の新型「フィット」が発売から20日で完売したと発表した。

広汽ホンダは、発売から20日での完売について、A0クラスのエンジン車に対する予想を刷新しただけでなく、その「平民超跑（庶民のスーパーカー）」としての市場におけるアピール力を改めて証明したと述べた。

記事によると、新型のボディサイズは全長4169mm、全幅1694mm、全高1537mm、ホイールベース2530mmで、全長がわずかに長くなった。Baidu CarLife＋、Apple CarPlay、HUAWEI HiCarのワイヤレス接続に対応した10．1インチディスプレイを搭載。エンジンは引き続き1．5リッターで、最高出力91kW、最大トルク145Nm、WLTCモード燃費5．57L/100km。価格は以前より2万元（約44万円）安い6万6800元（約147万円）からで、それに販売店独自の諸費用などがかかる。1月15日に全国限定3000台で発売された。（翻訳・編集/柳川）