山代白羽神楽保存会に伝わる神楽の文書（右）とAIが解読した文書＝2025年12月、山口県岩国市

五穀豊穣、無病息災などを願って舞を神に奉納する民俗芸能の「神楽」。時がたつにつれ、担い手不足が加速、歌が記されている貴重な古い資料も解読できなくなり、継承が途切れてしまう場合がある。山口県岩国市で活動する山代白羽神楽保存会は資料の解読に人工知能（AI）を活用し、約50年ぶりとなる演目を復活させた。（共同通信＝日比杏南）

山代白羽神楽は出雲（島根県）や安芸（広島県）などの神楽の流れをくむと言われる。24の演目があるが、舞い方が伝わるのは13のみ。会長の巻郷満さん（47）は会員の高齢化が進む中での継承に危機感を持ち、全国の神を紹介する演目「諸神」の復活を決めた。

保存会に伝わる文書には神楽のせりふとなる「謂れ」が書かれている。ただ、制作時期は不明。昭和中期ごろに書いたと思われる執筆者の我流の字や崩し字も多く、読み解きは困難だった。

そこで巻郷さんは、対話型生成AI「チャットGPT」に文書を読み込ませることを考案。字の解読をAIに任せ、昨夏から読み解き始めた。

精度を高めるため、二つのAIが回答した字から巻郷さんが他の演目での表記と比較してより文意が通る方を採用。約半年かけて「諸神」の謂れを完成させた。正しい解釈かどうか確かめるため、演目の経験者や宮司にも確認。2025年11月、地元で復活させた「諸神」を披露した。

ドン、ドドン―。金色の衣装に身を包んだ太夫役の20代3人が腰を落とし、息をそろえてゆったりと舞う。笛や太鼓などの音がぴたりと止まると、約5分間、緊張の面持ちで3人は謂れを詠んだ。舞いが終わると約500人の観客の拍手に包まれた。

最新技術のAIを使い、古くからの伝統を再構築した巻郷さん。「若い3人が見本もない中で舞い切ってくれた。これからも神楽を守り残していきたい」と伝承への思いを新たにした。

山代白羽神楽保存会の巻郷満会長＝2025年12月、山口県岩国市