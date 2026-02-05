嫁「月5万援助してくれないと会いません」私「ハァ？」その後、届いたハガキの『恨み言』に「絶縁を決意」
嫁は姑に従うもの……なんて時代ではありませんが、価値観の違いから驚くような要求を突きつけられることもあるようです。筆者の知人Aさんは息子が結婚することになりました。息子の結婚を喜び祝福していたAさんでしたが、挨拶に来た嫁のMさんが言い出したのは耳を疑うような提案でした。
嬉しい！ 息子の結婚
50代のAさんは息子から結婚すると報告を受けました。息子の結婚報告を心から喜んだAさん。
これまで大事に育ててきた息子が結婚しようと思う相手と出会えたこと、また息子と生涯を歩んでいきたいと思ってくれるお嬢さんがいたことが嬉しくて嬉しくてたまらなかったのです。
週末に2人で挨拶に来ると言われたAさん。息子が選んだ人なら、どんな人であっても反対するつもりはありませんでした。
週末までの間、Aさんの中では「きっと素敵なお嬢さんなんだろうなあ」と妄想が膨らみます。
挨拶に来た嫁の発した言葉
息子たちが挨拶に来る日を迎えたAさん。Aさんも気合を入れて家を掃除し、とっておきのお茶菓子を用意して2人を待ちます。
インターフォンが鳴り息子たちが到着しました。
2人をリビングに通すと、息子はお嫁さんとなるMさんを紹介してくれました。するとMさんは挨拶もそこそこに驚きの一言を放つのです。
M「嫁に来たんだから、もちろん毎月援助していただけるんですよね？」