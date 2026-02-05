¡Ú¥ë¥Ý¡Û»³Íü¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à84¸ÄÊ¬¤¬¡Ä£µ·î¤Þ¤ÇÍ×Ãí°Õ¡Ö30Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¾¯±«¡×¤Çà¥á¥¬»³²Ð»öá·ãÈ¯¡ª
Âç²ÐºÒ¤ÎÇò¤¤±ì¤¬»³Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à
¾å¤Î¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£»³Á´ÂÎ¤òÊ¤(¤ª¤ª)¤¦¤è¤¦¤ËÇò¤¯¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ë¤è¤ë±ì¤À¡£¾ì½ê¤Ï»³Íü¸©¾åÌî¸¶»Ô¤ÈÂç·î»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÀð»³¡ÊÉ¸¹â£±£±£³£¸£í¡Ë¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼«Âð¤Î¤¹¤°¸å¤í¡¢ÅÐ¤ê´·¤ì¤¿»³¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÎÊ´¤ä³¥¤âÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢²æ¤¬²È¤Ë±ä¾Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£72Ç¯´Ö¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
½»Ì±ÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯12·î¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èª¤Ë¤âÁúÃì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£±·î£¸Æü¤À¡£ÄÃ°µ¤Ë¤Ï17Æü´Ö¤â¤«¤«¤ê¡¢396¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥àÌó84¸ÄÊ¬¡Ë¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤Ï»³¤ÎÏ¼(¤Õ¤â¤È)¤Î½»Âð30£íÉÕ¶á¤Þ¤Ç²Ð¤Î¼ê¤¬Ç÷¤ê¡¢¹¬¤¤Èï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢215À¤ÂÓ297¿Í¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀ³Î¤Ê½Ð²Ð¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬Á°½Ð¤Î½»Ì±ÃËÀ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢º£Åß¤Î¶ËÃ¼¤Ê´¥Áç¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯12·îËö¤«¤é¤Î£´½µ´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç¡Ø30Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡Ù¤Î¾¯±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤ä»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬£°Ð¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»³Íü¸©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££±·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸(¤¤ê¤å¤¦)»Ô¤äÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Ç¤âÈ¯À¸¡£ÎÓÌîÄ£¤Ë¤è¤ë¤ÈÄ¾¶á£¶Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç»³²Ð»ö¤ÏÇ¯´ÖÌó£±£²£°£°·ïÈ¯À¸¤·¡¢°ì·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÈï³²³Û¤ÏÌó2.1²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ÆÃÄ§¤ÏÂçµ¬ÌÏ²½¤À¡£ºòÇ¯£²·î¤Ëµ¯¤¤¿´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³²Ð»ö¤ÏÌó40Æü´ÖÇ³¤¨Â³¤±¡¢£³£³£·£°¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥àÌó720¸ÄÊ¬¡Ë¤â¤ÎÅÚÃÏ¤¬¾ÆÂ»¤·¤¿¡£¡í¥á¥¬»³²Ð»ö¡í¤È¤¤¤¨¤ëÂç²ÐºÒ¤¬·ãÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»³²Ð»ö¤ÎÂçµ¬ÌÏ²½¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Êª»ñ¸»³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¤ÎÎ©²ÖµÁÍµ»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÌ¶Ë¤Î³¤É¹¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢´¨µ¤¤¬ÆüËÜ¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¤«¤é¤Î´¨µ¤¤¬¡¢Æî¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¶õµ¤¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¡£ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÃÏÌÌ¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ²Ð¤¬¤Ä¤¯¤È¶¯É÷¤â±Æ¶Á¤·Ç³¤¨¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ê¡¢£±Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¶¯É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤£µ·î¤Þ¤Ç¤Ï¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
