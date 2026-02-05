寝ているお子さんのそばにきた猫ちゃん…やさしくマッサージを始めました。猫ちゃんのふみふみが可愛いと注目が集まっています。話題の投稿は85万回以上表示され「可愛くなーれ！健やかに可愛くなーれ！猫様なりのおまじないかな？」「羨ましい気持ち、すごくわかります」「普段お世話になってる御礼ニャン」とのコメントが寄せられていました。

【動画：『羨ましい』お昼寝中の子どものそばで…猫がしていた『予想外の行動』】

マッサージ師の猫ちゃん！？

Xアカウント「もふもふ日記」に投稿されたのは、マッサージ師になった猫ちゃんの姿。投稿者さんのお子さんがお昼寝していたところ、猫の「ノル」ちゃんがやってきて、お子さんの体をマッサージし始めたといいます。

ノルちゃんはお子さんの上に乗り前足を「ふみふみ」していたのです。猫のふみふみは、母猫を思い出したり、眠いときにしたりすると言われています。ノルちゃんはお子さんと一緒にいて幸せな気持ちだったのでしょう。投稿者さんが思わず「羨ましい」とこぼしてしまうほど、優しさに包まれた至福のひとときでした。

そんなノルちゃんの愛情深さは、日常のあちこちで発揮されています。お子さんが体調不良で寝込んでいたときは、後輩猫の「ぬい」ちゃんと一緒に部屋の前で鳴いたりウロウロしたり、とても心配そうにしていたのだとか。会話はできなくても、何かを感じ取っているようです。信頼や愛情で家族と通じ合っているノルちゃんたち。これからも大好きな家族と仲良く、癒しに満ちた日々を過ごしていくことでしょう。

熟練の手つきに絶賛の声

ノルちゃんのマッサージを見たXユーザーたちからは「最高の猫マッサージ師に任命します！」「猫さんの動きがいいですわ～」「可愛すぎます！羨ましい」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「もふもふ日記」では、ノルちゃんと家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「もふもふ日記」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。