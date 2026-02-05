夏よりも冬が似合うごほうびアイスの金字塔、ハーゲンダッツ。今回は、そんな大人気アイスの冬の新作「クリスピーサンド 贅沢いちごミルク」を実食レビューします！

味もさることながら、ホワイトウエハースとパステルピンクのチョコレートで彩られたビジュアルがSNS映えすること間違いなしの新商品ですよ。

ハーゲンダッツ「クリスピーサンド 贅沢いちごミルク」

水色といちごカラーの淡い色合いが乙女心をくすぐるパッケージを開けてまず驚いたのが、ウエハースが真っ白なこと！ いつものクリスピーサンドと違うビジュアルで、視覚的にもテンションが上がります。





紅白の見た目がかわいい

アイスの表面を包むパステルピンクのいちごコーティングとの紅白な姿がおめでたくて、食べる前からつい写真を撮影したくなりますね。

抜群の見た目ですが、もちろん、味にも妥協がありません。ひと口かじればクリスピーサンドならではのサクサク音が響き、いちごコーティングに包まれた濃厚なミルクアイスクリームが口の中に溶けだします。

アイスクリーム部分の味は、昨年から通年販売になった「ザ・ミルク」の魅力である生乳の濃厚なコクやすっきりとした後味を彷彿とさせ、ハーゲンダッツらしい高級感あふれる仕上がりになっています。

アイスクリーム部分だけでも十分においしいのですが、それで終わらないのがハーゲンダッツのすごさ。ふた口目には、甘ずっぱいいちごソースが口の中にとろけ出しました。このソース、ただ甘いだけでなく、いちご本来のフレッシュな酸味がしっかりきいているんです。

ミルキーなアイスのなかで酸味がいいアクセントになり、いちご農園でできたてのいちごミルクをいただいたときのような高揚感が体を包みます。甘さ控えめでしつこさがないので、みるみるうちに完食してしまいました。

甘ずっぱいいちごソースがたっぷり入っている

今回紹介したハーゲンダッツ「クリスピーサンド 贅沢いちごミルク」は、351円（税込）で、期間限定で販売中です。



春が待ち遠しいいまの季節にぴったりなパステルカラーのごほうびアイスは、疲れた体を癒やすとっておきのごほうびになるはずですよ。

（文＝桐田えこ）