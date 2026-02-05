

ハリセンボン

ハリセンボンやR-1グランプリチャンピオンの友田オレが所属するGATE株式会社が、初めて所属芸人を募集する。16歳以上からのエントリーが可能で、経験不問、プロアマ問わず、学生・社会人も応募可能となっている。

今回の募集に際して、ハリセンボンの近藤春菜は「お笑い、好きだ！やりたい！って思ったら、その思いが溢れたら、門を叩いてみてください。チャレンジしてみて、後悔することはないと思います！」とコメントし、箕輪はるかも「私がGATEをおすすめする理由は、社員さんの人柄がいい！オフィスがきれい！事務所のライブがある！私たちがいる！です。おもしろいことをやりたい芸人さん、待っています！」

そして、R1グランプリチャンピオンの友田オレは「自由や新しさを求めている方にぴったりな事務所だと思います。GATEだからこそ出会える人や仕事が確実にあります。逆に、よろしくお願いします！」とそれぞれコメントした。

エントリー期間は２月５日から３月７日まで。通過者は３月中に連絡が入る。＜応募サイト＞https://gateagency.jp/geinin_entry/