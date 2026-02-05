「ゴチ」新メンバー・倉科カナ、制服姿お披露目に“同期”佐野勇斗も絶賛 木村佳乃＆竹内涼真が参戦
俳優・木村佳乃と竹内涼真が、きょう5日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』（後7：00〜後9：00）内「ゴチになります！27」にVIPチャレンジャーとして出演する。
【番組カット】変身中？アイマスクを装着した増田貴久
新メンバー・佐野勇斗（M!LK）と倉科カナを迎えての2戦目となる。周囲の反響を聞くと、佐野はメンバーから「（放送を）見て知ったから怒られた」という。倉科は小芝風花から「倉科さんでうれしいです！」と連絡があったそう。倉科は今回、制服姿を初公開となるが、ブリティッシュ感を意識したという出で立ちに、同期の佐野も「めっちゃかわいいです」と絶賛する。
VIPチャレンジャーの木村は4度目の参戦で、前回はニアピン賞だった。今回はピタリ賞を狙うと意欲満々。一方、竹内は前回6位で、自ら「6位って何ともいえない薄い順位」と話す。ゴチバトルの舞台は、千代田区溜池山王にある和をベースに洋の技法を融合させたこだわりの創作和食が楽しめる「春秋溜池山王」。設定金額は、ヤベチャンマンが理科実験さながらの手法で2万円と発表する。自腹額は8人で16万円前後となる。
前回は“さのますコンビ”の暴走ぶりが目立ったが、今回は倉科が増田貴久のハイトーンボイスをまねてオーダーする。一方、佐野は今回も食リポでボケまくると、木村が救いの手を差し伸べる。竹内と佐野は2回共演経験があるが、佐野が竹内の家に行った時のエピソードを聞くと、あまりの迷走ぶりに一同戦々恐々となる。
一方、倉科は木村と何度も共演経験があり、木村のことを姉的存在と慕う。木村の家で飲酒をした際の木村も驚く酒豪エピソードが飛び出す。木村は、せいやにレジェンド・坂田利夫のモノマネをリクエスト。そのクオリティーの高さには木村も拍手で感動。白石麻衣も最新のモノマネを披露し、スタジオも大盛り上がりとなる。
今回のテーマは「身も心もぽかぽかゴチ」。スタジオには体が温まる最新ぽかぽかグッズのほか、心も温まる“AIペット”も登場し、白石と倉科が「かわいい！」と癒される。さらに、体を動かして温まれる2つのゲームに全員で挑戦。まずは言ったことと逆の動きをするゲーム。あまりの白熱ぶりに、木村がなぜか涙を流しながら盛り上がる。さらに、カードに書かれた「お題」が歌詞に入っている歌を歌うアカペラゲームに挑戦。竹内・増田・佐野らがさすがの歌唱力を見せて白熱する中、「歌は自信がない」という倉科も大健闘。なぜか竹内とせいやが力技で大乱闘に発展する。
倉科は「気持ちよく歌った代償がきている気がします。これヤバイよ」と話す一方、佐野は「自信が湧いてきました」と早くも自信満々。高級食材の金額設定をめぐって、大誤算していそうな料理に「こいつが犯人だ！」「おもしろくなってきたぞ！」と“竹内刑事”が降臨し、結果発表も盛り上がる。
