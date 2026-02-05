2月8日に投開票が迫った衆議院選挙。全候補者1285人のうち、女性候補者は313人で24.4パーセントとなり、過去最高の数字となった。しかし、政府が目標としていた「2025年までに35パーセント」には届いていないのが現状だ。

【映像】「女性候補者は笑わないと票を失う」ポスター分析で驚きの結果

ニュース番組『わたしとニュース』では、政治分野のジェンダー不平等の解消を目指す「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏と選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が出演し、女性の政治参画を取り巻く現状や、数字の裏にある構造的な問題について言及した。

■女性候補者24.4%で過去最高も「数合わせの調整」

女性候補者が増えている背景について、伊藤氏は「全体的に増えているとはいえ、まだパイとしては少ないとは思うが、徐々にロールモデルが出てきているのは影響としては大きいと思っている。特に今までの女性政治家像は、強い方というイメージもあったと思うが、その中で子育てをされていたり、もしくはご自身が身体的な病気を抱えていながらも政治活動をされる方が増えてきているのも、多くの女性の後押しをするきっかけにはなっているのではないか」と語る。

さらに、「やはり女性総理の誕生で1つガラスの天井が打ち破られたことの影響はあると思う。あとは、各党で支援策なども講じられていて、立候補にかかる経済的な支援であったりとかメンター制度とか、そういったものが取り入れられているのも、一般的になってきているのも傾向としては見られる」と話した。

一方で、能條氏は候補者数と当選者数のギャップに注目する。「2021年と2024年もそうだが、立候補者が増えても当選率が低いという中で、立候補者比率の方が高いのは国政選挙の特徴なのかなと思っている」。

「地方議会の議員選挙であると逆。立候補者の比率より、当選者の比率の方が高い。つまり、衆院選の候補者は増えているけれども、比例代表で当選なんて本当に奇跡が起きない限り見えないようなところに女性の名前を入れて、数合わせの調整で女性候補を増やしてきた背景もあったりするので、増えてきていることはいいけど、ちゃんと勝てる選挙区に女性が新人で入っていけるかというと、それはこれまでの人たちの席だよね、という風になってしまっていて、結局新陳代謝が起きないと根本的な解決にはならないと思う」

■政党別の女性候補者の割合

国政政党11党の今回の女性候補者比率を見ていくと、自民が12.8パーセント、維新で14.6パーセント、そして野党第1党の中道改革が19.9パーセントといずれも2割以下となっている。

この結果に能條氏は「今回全体としては過去最高だが、それは参政党が多いからで、今まで候補者がいないところに立てていった結果だと思う。実は自民党は前回の衆議院選挙の時は16.1パーセントだったのが、今回12.8パーセントになっている。中道も立憲は前回22.4パーセント、公明が16パーセントだったので、合わせて間くらいになったということだと思う。維新も17.7パーセントだったのが14.6パーセントで、国民民主だけは21.4パーセントだったのが25パーセントで増えているけれど、基本的に大きい政党は悪くなっている、停滞してしまっているのが現状。候補者比率が上がったことだけを喜んで見ていられないと思う」と述べた。

伊藤氏は「やはり席が空かないという話もあるし、準備期間が短かったところもあると思う。一方で、割と女性候補の人数が多めの参政党や共産党については、共産党は前回割合として高かったので『もっと立てたかった』という話もあったぐらいだが、実際に話を聞いてみたところ、やはり2党に共通しているのが、女性の候補者の方を立てようとされている時に、組織として支援してくれる体制が整っていたところが共通していた。どの党も支援制度はあるけれども、女性1人で手を挙げてもらって、『自分で頑張れよ』というだけでなく、全体として押し上げていきましょうという空気感があると、女性候補が立ちやすいと言える」との見方を示した。

これを聞いた能條氏は「日本の政党は大きく分けて2つに分けられる。議員それぞれが個人事業主だったり中小企業の社長みたいな感じで、それがまとまってできている議員メンバーシップ型の政党。もう1つは組織政党で、党員の中から候補者を選ぶところで言うと、これまでの公明党と参政党と共産党が組織政党にあたると思う。世界を比較してみても、女性候補者や政治家が増えている国は、基本的に比例制の国が多い。比例制というのは、政党が組織政党として成り立ちやすい特徴があるので、そういう意味では、候補者を増やしていくときに、今の名前を書いてもらわなきゃいけない選挙スタイルであるとか、候補者が全部1人で事務所をやらなきゃいけないスタイルが、新しい人の参入自体を難しくしているのはあるのではないか」と指摘。

その上で「議員メンバーシップ型だと、ファミリービジネス化してしまう。だから世襲が増えてしまうという面もあると思う」と語った。

また、日本の女性議員比率15.5パーセント（世界142位）は、世界平均の27.2パーセントと比較しても、低い水準に留まっている。

こうした状況に能條氏は「世界全体もまだまだ低いが、ただ、上がってきているところには理由があって、多くはクオータ制を導入したりとか。今の民主主義を成り立たせるために、人口の割合と議会の割合がずれているのはおかしいというところがまず前提で政策を打たれてきたと思う。一方で日本は、問題意識は立ってきているけど、とはいえ今活躍中の人が優先というところが前提としては残ってしまっていて、少しは改善しているけど、142位というのは、他の国の方が改善が早いことを意味していると思う」と語り、制度設計の見直しの必要性を示唆した。

（『わたしとニュース』より）