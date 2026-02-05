新人BA（中川翼）、棗（奥野壮）と居残り練習 『コスラバ2』第4話あらすじ
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第4話「間宮さんみたいになりたい」が、きょう5日深夜1時20分から放送される。
【番組カット】新人BAの指導に悩む棗（奥野壮）
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
新人BA・星名理久（中川翼）のタッチアップの技術を磨くため、棗は居残りで練習に付き合うことに。基本的な技術は身についているものの、緊張すると極度に焦ってしまう星名。斗真に相談をした棗は、その熱心さが悩む新人には逆効果になりうると諭される。
一方、斗真は急きょメイクイベントに参加することに。成長を急ぐ斗真を南条は密かに気にかけていた。
