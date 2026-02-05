桜田ひより×木戸大聖、映画『モブ子の恋』公開日決定 恋の始まりを予感させる特報解禁
俳優の桜田ひよりと木戸大聖のW主演を務める映画『モブ子の恋』の公開日が、6月5日に決定。あわせて本作初となる映像とメインビジュアルが解禁された。
【動画】記事内で紹介している特報
原作は、田村茜による同名漫画。2017年より「月刊コミックゼノン」で連載がスタートし、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中。“主人公じゃない”ふたりのささやかな恋模様を丁寧に描き、多くの読者の共感を集めてきた作品だ。
解禁された映像に映し出されるのは、穏やかな春の日のワンシーン。スーパーマーケット前のレンガ敷きの舗道にひっそりと咲くシロツメクサに、主人公・田中信子（桜田）が足を止める。
そこへカートを押す青年・入江博基（木戸）が近づいてきた。「このままでは、轢（ひ）かれてしまう」と案じながらも、声をかけられずに一歩後ずさりをしてしまう信子。しかし入江は信子に「いらっしゃいませ」と控えめに一礼すると、まるで呼吸をするように自然な軌道で、シロツメクサを避けて去っていった。
言葉を交わすことなく、小さな花への思いを共有した一瞬が、不器用なふたりの恋の始まりを予感させる印象的な映像となっている。
監督を務めるのは、社会現象を巻き起こしたドラマ『silent』『海のはじまり』を手がけた風間太樹。信子を演じる桜田、入江を演じる木戸とは、それぞれ前述のドラマでタッグを組んでおり、互いに信頼し合う彼らだからこそ生み出せる、透明度の高い物語に期待が高まる。そして、映像に響くピアノの旋律も、不器用なふたりの背中をそっと押すように優しく寄り添う。
同時に解禁されたメインビジュアルには、スーパーで働く信子と入江が、互いの鼓動が伝わりそうな距離で佇む姿が切り取られている。初恋の緊張感と陽だまりのような温かさを感じさせるビジュアルとなっている。
