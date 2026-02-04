1966年からの現地調査は60年間に計300回。発掘に投じた費用は総額125億円。天文学的な金額を費やしていた壮大な夢は結実へ。エジプト考古学者・吉村作治さんが小学4年生から夢見た「クフ王の墓」の発掘調査は、まさに今、最大の山場を迎えています。「今年の発掘がカギになる」と、80代の吉村さんは子どものような眼差しで、取材の最後にニヤリと微笑みました。

【写真】「お年を召されてもなお」エジプトの現場で指揮をとる吉村さんの近影（12枚目/全13枚）

1回の発掘調査の費用は約1000万円

── エジプト考古学者として日本やエジプトだけでなく海外でも知られる吉村作治さん。歴史的な発見や発掘を数多く達成し、世界中を驚かせてきました。とはいえ、発掘にかける機器やスタッフなど、その費用も気になるところです。実際、エジプトでの発掘調査には、どの程度の費用がかかるのでしょうか？

吉村さん：1回の調査にかかる期間は1～2か月程度です。その間、トータル1000万円くらいの資金を必要とします。発掘に使用する最新機器の費用をはじめ、作業員たちの人件費、調査隊員らの日本からエジプトまでの飛行機代、活動費など。カイロに住み込みできる宿舎（ワセダハウス）が1976年に完成して以来、滞在中の宿泊費はほぼかかりません。

ただし、発掘を行う権利にもお金がかかります。一昨年までは無料だったんですけどね。エジプトで発掘をしたがる人が年々増えてきたからだと思います。私が直近のプロジェクトで支払ったのは2万ドル（約300万円）です。

チャイ（未盗掘の古代エジプト人ミイラ棺／木棺）の発掘に立ち会う吉村さん

── 1966年からエジプトの調査を始め、この間300回ほど現地を訪れたとのことですが、これまで発掘調査に投じた資金の総額は想像もつきません。

吉村さん：おおよそ125億円です。なぜ明確に数字を言えるのかと、不思議に思うでしょう。じつは最近、国のほうから「いままでの発掘調査にどのくらいの費用がかかりましたか」と、質問され、計算してみたので、ハッキリと言えるんです。驚きの額かもしれませんが、発掘にそれだけ莫大な資金を要するのは事実なんですよね。

お金を工面するために家も売った

── 裏を返せば、発掘を続けるために125億円もの資金を用意してきたことになります。どのようにして工面されたのでしょうか？

吉村さん：まず講演活動です。講演で1回およそ90分話すとして、景気のいいときは100万円程度は謝礼としてもらっていました。最盛期は講演だけで年間1億円くらい稼いだ時期もありましたよ。次にテレビの出演料です。多いときでレギュラーが週に8本、年間500本ほどのテレビ番組に出ていた時期がありました。ただし、テレビの出演料はそんなにもらえるわけじゃない。初回は1万円程度の番組もありました。

スポンサーになってもらうため、企業にも協力を仰ぎます。とはいえ、容易ではありません。たとえば、1987年に私たちが発見した「第二の太陽の船」。古代エジプト最古の木造船なんですけど、2010年に発掘を許可されたものの、発掘権の期限が迫るなかで資金難に陥っていました。バブル崩壊後の不況で、企業の協力をなかなか得られず焦っていたところ、手を差し伸べていただいたのがニトリホールディングスの似鳥昭雄社長（当時、現会長）でした。5億円の資金援助をしてくださったんです。

そうした企業の支援があってもなお、資金がたりなくて困る場面は多々ありました。だから私の持ち家のマンションや、土地・建物なんかは全部売っちゃいました。いまは学長を務める福島の大学のそばに1LDKのアパートを借りてひとり暮らし。すべてはエジプトでの発掘を続けるためです。

── 我慢を強いられる生活を送られているのですね。

吉村さん：いやいや、私は好きなことしかやらないんです。エジプト考古学はその最たるものですから、窮屈な暮らしなんて一切思いません。むしろ、ふだんはスーパーで買い物して自炊生活なんですけど、料理好きの私にはうれしい。土日も趣味とする絵を描いたり、小説や詩を書いたりしています。好きなことに囲まれているんで、楽しい毎日ですよ。

今年こそ「クフ王の墓」を見つける思い

── 現在取り組まれているのは、長年の夢であり念願としてきた発掘プロジェクトです。古代エジプトを統治したクフ王のピラミッドの謎を解くものになります。

吉村さん：2023年12月、エジプト政府から発掘の許可が下りて始動しました。2000年初頭から20年にわたって、発掘権の申請を続けてきたので、ようやくそのときを迎えたという感じですね。「ピラミッドは王の墓」というのが通説ですけど、私の考えは違って「墓ではなく、象徴物なのではないか」と思っている。クフ王のピラミッドに隣接する今回の発掘現場で王の墓を発見すれば、その通説を覆すことができます。長年、目をつけてきた場所なんです。

発掘権を得た後、イギリス・ロンドンの墓地に眠る先駆者の墓参りをしました。エジプト考古学者で、私の憧れの人でもある、ハワード・カーターさんのお墓です。私がツタンカーメンの墓を発見したカータンさんの本を読み、エジプト考古学者を志したのが小学4年の10歳のころ。自分も「いつか世界を驚かせたい」と考え、クフ王の墓の発見を夢見てきたんですよ。カーターさんには「あなたが見つけたものより、もっとすごいものを見つけるので、心配しないください」と伝えてきました。心配なんかしていないでしょうけどね（笑）。

10歳のころ（小学4年生）の吉村さん（写真中央）。このときからエジプト考古学者を志していた

── 現在82歳（2026年1月15日の取材時）。エジプト考古学者人生の集大成といえるプロジェクトは順調に進んでいますか？

吉村さん：今年は1～2月、3～4月、6～7月と、3回にわたって掘り進めていきます。もちろん、私もエジプトの現場に行き指揮をとりますよ。いまの状況を踏まえると、3月、または6月からの発掘にチャンスがあると読んでいます。

クフ王の墓が見つかったら、世紀の大発見ですよ。世界中の教科書を書き換えなければならない。ピラミッドは王の墓だって書かれているわけですからね。夢の実現を想像するだけでワクワクします。大スクープを期待していてください。

取材・文：百瀬康司 写真：吉村作治