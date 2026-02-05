３月２０日に放送される、２０２４年度前期放送のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」。山田よね（土居志央梨）の姉役として出演する新キャストにネットが沸いた。

同作では、連続テレビ小説「虎に翼」では描かれなかった、山田よね（土居志央梨）と轟太一（戸塚純貴）が設立した山田轟法律事務所の知られざるエピソードが描かれ、弁護士の視点から「虎に翼」の世界を映す。

山田よねの姉、山田夏役に決まったのは、元ＡＫＢ４８で女優の秋元才加。４日に自身のインスタグラムで出演を報告し「本日、情報解禁となりました。山田よねの姉、山田夏を演じます。沢山の方々に愛され続けているこの作品。そして、男装のよねさんにはずっと、何か感じるものがありました。こんな形で繋がれるなんて。どうぞ、宜（よろ）しくお願い致します」。そのビジュアルも公開した。

フォロワーは「まさかさぁちゃんがよねの姉役で出演するなんて」「楽しみにしとくよ」とワクワク。ネットも「秋元才加が絶妙なヨネさんの姉感！良い！」「秋元才加のあの目力」「虎に翼スピンオフ、よねさんの姉が秋元才加さんなの信頼しかない」と沸いた。

２０２７年公開予定で映画化されることも決まっており、「虎に翼、スピンオフに映画に楽しみすぎるょ〜！」「虎に翼、映画だけじゃなくてスピンオフもやるのか。面白かったとは思うけどそこまで大人気だったの知らなかった」「スピンオフに映画に、まだまだ虎に翼の世界に浸らせてくれるの嬉しすぎるー！！！」「虎に翼、スピンオフに加えて劇場版もやるとはかなりの力の入れようですな」といった声も寄せられた。