2024年12月に死去した渡辺恒雄。彼は約40年も読売新聞「主筆」の地位に座り続け、「生涯新聞記者」を貫いた。記者としての能力は誰もが認めるところだが、平成期には絶大な影響力を背景に政治への関与を強めていった。権力の監視というメディアの役割を超えた、渡辺の記者人生を追う。

半世紀近くに渡って

主筆の座にあった渡辺恒雄

平成期、渡辺恒雄は日本最大の発行部数を誇る新聞社の社論を指揮し、「提言報道」を強化していった。

渡辺が社論を決定する権限は、「主筆」という職制に基づくものだ。主筆について社内の規定には「筆政を掌る」と短く記されている（注1）。具体的には新聞の論調や紙面作成の方針を決め、報道機能、言論機能の両面を指示し、調整権限を有する職制とされている。

渡辺が専務取締役論説委員長兼任の主筆に就任したのは、一九八五（昭和六〇）年、五九歳の時である。就任後に渡辺は社報で「新聞記者として最高の名誉であり感激の極みである」と心境を綴っている（注2）。

以来、一九九一（平成三）年の社長就任後も一貫して主筆のポストを務め続け、「死ぬまで主筆だ」「社長を辞めても主筆だけは放さない」と語っている（注3）。

