今日5日は低気圧が北海道に近づくため、北海道や東北では夜から雪や雨の範囲が広がるでしょう。最高気温は3月並みの所が多く、積雪が多い地域では落雪などに注意が必要です。

北日本は雪や雨

今日5日は、低気圧が北海道に近づくため、北海道や東北は天気が下り坂となるでしょう。日中は太平洋側を中心に晴れ間が出ますが、夜は日本海側から雪や雨の範囲が広がりそうです。雷を伴って、局地的に降り方が強まるでしょう。ふぶいて見通しが悪くなる所もあるため、車の運転には十分ご注意ください。





北陸は雪や雨の降る所がありますが、日中は日差しが届くでしょう。関東から中国地方、四国はおおむね晴れて、空気の乾燥が続きます。火の取り扱いにご注意ください。九州は雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。沖縄は晴れますが、先島諸島は局地的に雨が降りそうです。

春先の暖かさ 落雪と路面悪化に注意

上空にはこの時期としては暖かい空気が流れ込むため、最高気温は昨日4日と同じくらいか高い所が多いでしょう。九州から関東では15℃前後まで上がり、北陸や東北も10℃を超える所が多くなりそうです。広く3月並みの暖かさでしょう。北海道は昨日より低いですが、札幌は1℃と平年並みの予想です。



日本海側の山沿いや北日本では、これまでの雪で屋根の雪が多く積もっている地域があります。気温が上がることで雪が緩み、落雪やなだれの危険が高まります。軒下や建物の出入口の通行は避け、車の駐車位置にも注意してください。路面のシャーベット状の雪や凍結によるスリップ事故にも十分ご注意ください。