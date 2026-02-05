SHEGLAM♡新作チークDream Touch Blushで透明感メイク

SHEGLAMから、軽やかで肌に自然になじむ新作チーク「Dream Touch Blush」が登場♡シルクのようになめらかなテクスチャーで粉っぽさを抑え、ほどよい血色感と自然なツヤを演出します。保湿成分配合でしっとり感もあり、ナチュラルな仕上がりやポイント使いまで自由に楽しめるアイテムです♪

ふんわり血色感＆ツヤを叶えるテクスチャー

Dream Touch Blushは、肌の一部のように溶け込む軽やかなつけ心地が魅力。シルクのようになめらかに広がり、自然なツヤと血色感をプラスします。

保湿成分配合で乾燥を防ぎながらも軽やかに仕上がり、ナチュラルメイクにも、リップやアイメイクを引き立てるポイント使いにも最適です♡

春の光に映えるperiperaティント♪ちゅる桃リップ全22色

10色展開で自在にニュアンスチェンジ

カラーバリエーションは全10色。

ベビーピンク「Tickled Pink」、ロージーヌード「Wannabe」、コーラル「Whipped Fig」、テラコッタ「Heart Eyes」、ディープローズ「Love Cake」、Hush Hush、Vacay Mode、Cherry Aura、Knock Out、Don’t Pink Twice。

単色使いはもちろん、重ねることで深みのある発色やニュアンスの変化も楽しめます。価格は977円（税込）、公式サイトで購入可能です。

SHEGLAMチークでふんわり彩りメイクを楽しもう♡

SHEGLAMの新作「Dream Touch Blush」は、軽やかで肌なじみの良い10色展開♡自然なツヤと血色感をプラスできるので、毎日のナチュラルメイクやポイントメイクにぴったりです。

価格は977円（税込）で、SHEGLAM公式サイトにて購入可能。ふんわり彩りを添えて、メイクの幅を広げてみませんか♪