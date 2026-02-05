「野党王国」旧民主が分裂、労組票や政権批判票食い合い…自民は隙突き１４年ぶり議席奪還狙う

[現場から ２６衆院選] 北海道１区

「野党王国」の北海道１区が揺れている。

圧倒的な強さを誇ってきた旧民主党系が初めて分裂選挙に突入したためだ。

「野党が多数の時のほうが生活者目線の政策が実現できている。激戦だ。皆さんの力が頼りだ」

４日、雪が積もった札幌市南区のスーパーマーケット前。手袋を二重にしてマイクを握った中道改革連合の道下大樹（５０）は買い物客や行き交う車に訴え、頭を下げた。１月２９日には、共同幹事長の安住淳（６４）が札幌市に入り、「失ってはいけないのが北海道の議席だ」と声を張り上げた。

北海道は、官公労や炭鉱などの労働組合票を支えに旧社会党が強固な地盤を築き、旧民主党、立憲民主党が継承してきた。２０２４年衆院選では１２選挙区のうち９選挙区を立民候補が制した。なかでも１区は、旧社会党出身の元道知事で衆院議長を務めた横路孝弘が地盤とした「牙城」で、過去１０回で自民に議席を奪われたのは１２年の１度だけだ。

道下は横路の後継として１７年以降、３回連続で当選してきたが、陣営はかつてなく危機感を強めている。公示直前、同じく旧民主党を源流とする国民民主党が前衆院議員の臼木秀剛（４４）の擁立を決め、労組票や政権批判票を食い合う構図となったためだ。

１月１７日、札幌市内のホテル。立民と国民民主両党の道連幹部と両党の支持組織である連合北海道の幹部が顔をそろえた。

「札幌圏内の小選挙区に擁立する」と通告した国民民主側に対し、連合北海道幹部は「恩をあだで返すつもりか」と猛反発した。だが、国民民主側は「党本部方針だ」と譲らなかった。

「恩」とは、昨夏の参院選北海道選挙区（改選定数３）で国民民主に配慮した調整のことだ。立民は２人目の擁立を模索したが、共倒れを避けようと連合が動き、立民、国民民主から各１人で折り合った。国民民主候補は当選に至らなかったが、比例票は大幅に上積みされた。この比例票の伸びが、国民民主の今回の擁立を後押しした。

国民民主としては、立民が中道改革になったこともあり、積極擁立を優先した。これまでの協調関係を崩す国民民主の動きに、連合北海道会長の須間等（６０）は１８日、記者団に「受け入れがたい」と断じたが、後の祭りだった。連合北海道は道下を推薦したが、傘下の民間労組の一部は臼木の支援に回った。

前回選は比例北海道ブロックに出馬して当選した臼木は「誰かと対立する気はない」としつつ、「２期目は小選挙区選出議員として仕事がしたい」と浸透に懸命だ。４日は札幌市内の街頭で「手取りを増やす政策を最前線に立って取り組んできた」と述べ、政策実現野党の立場をアピールした。

１月２８日には国民民主代表代行の古川元久（６０）が札幌駅前で「古い政治を壊していくためには国民民主を大きくしてもらいたい」と唱えた。

自民党は、敵方の分裂の隙を突いての１４年ぶりの議席奪還を狙う。前回選で道下に約２万８０００票差をつけられた加藤貴弘（４３）は「（民主系の）票が割れるのはありがたい」と語り、雪辱を期す。

「使って、使って、使って、使って、使い倒していただきたい」

加藤は１月２８日の演説会で、応援に駆けつけた首相の高市早苗（６４）のフレーズにならい、支持を呼びかけた。高市は「（加藤が）勝ってこなかったら内閣もおしまいだ」と強調した。

陣営幹部は「勢いは自民にある。これだけの好機だから食らいついて勝ち抜きたい」と意気盛んだ。（敬称略。谷口京子、北海道支社 石沢達洋）（おわり）