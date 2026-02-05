ロッチ・コカドケンタロウ、“愛車”公開に反響「アイボリーの240も素敵」「車もおしゃれー」→サーフィンへ「人生を謳歌している」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。愛車『ボルボ240』でサーフィンへ向かい、楽しむ姿を投稿した。
インスタグラムで、趣味の手芸の投稿を数多く行っているコカド。だがこの日は、愛車『ボルボ240』に荷物を積み込んで、サーフィンへ向かう姿を投稿。準備し、海に入った写真も公開し、アウトドア趣味もみせた。
この投稿に「アイボリーの240も素敵ですね！」「車もおしゃれー♪」「めちゃステキ！全てがカッコよすぎます」「コカドさん、本当にお洒落でセンス良いですね」「ほんとにぜんぶかっこいい」「人生を謳歌している 毎日楽しそう オシャレでセンスもよくて ホント素敵」「ほんとオシャレの塊なのような人だわぁ」など反響が寄せられている。
