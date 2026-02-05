¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤«¤é¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ³«Ëë¡¡2026Ç¯¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤¬Ï¢¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ä¡¼¤Ë¡¡3·îWBC¡¢6·îWÇÕ
2026Ç¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ©¤ò¤Ä¤¯²Ë¤Î¤Ê¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü6Æü¤«¤é¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¦ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¸Ä¿Í¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦½÷»Ò1000m¤Î郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë7¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë8¸Ä¤Î·×18¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥á¥À¥ë¿ô²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÍâ·î¤Ë¤ÏÂè6²óWBC(¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯)¤¬3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¡¦¥á¥¥·¥³Àï¤ÇÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ä·è¾¡¡¦¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Î¡ÖÂçÃ«Áª¼êvs¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¡×¤ÎÎò»ËÅªÂÐ·è¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆüËÜÃæ¤ò´¿´î¤ÎÎØ¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢2009Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢6·î¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¶¯¹ë¹ñ¡¦¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡Íø¤·1°ÌÄÌ²á¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËPKÀï¤ÎËö¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢½Ð¾ì·èÄê°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB(¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«)¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÈÀï¤¦ÆüËÜ¤Î»Ñ¤Ï²¿ÅÙ¤â»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¿ôÇ¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂç¤¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£