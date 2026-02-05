ダイヤモンドバックスを代表する好打者だったデビッド・ペラルタ外野手が引退を表明

２０１４年から２２年までダイヤモンドバックスの外野手として活躍した左打ちの好打者デビッド・ペラルタが４日（日本時間５日）、正式に野球界を引退すると発表。ＭＬＢトレードルーマーズに声明文を次のように送った。

「野球界からの引退を正式に発表します。私の夢を叶え、私を信じ、世界最高峰の野球、ＭＬＢでプレーする機会を与えてくれたアリゾナ・ダイヤモンドバックスの球団にも感謝します。また、私のキャリアに関わってくれたタンパベイ・レイズ、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレスといった他の球団にも感謝します。いつも私を特別に見守ってくれたすべてのファンの皆さんにも感謝します。貨物列車は最終目的地、故郷へと辿り着いた。野球に感謝！」と綴っていた。

ベネズエラ出身のペラルタは２００４年、投手としてカージナルスと契約。しかし、制球力の問題と二度の肩の手術もあって登板しないまま退団。その後、独立リーグで打者として生まれ変わり、ダイヤモンドバックスに拾われて２０１４年にメジャーデビューし左翼のポジションを掴んだ。

２年目の２０１５年には打率３割１分２厘、二塁打２６本、三塁打１０本、本塁１７本を記録した。２０１８年は３０本塁打を放ちシルバースラッガー賞、翌年はゴールドグラブ賞にも選出された。その後、レイズ、ドジャースを経て２０２４年にはパドレスに在籍し、ポストシーズンで本塁打も放った。２０２５年シーズンの契約は結ばなかったが、今年のベネズエラ・ウィンターリーグで短期間ながら復帰を果たした。

メジャーでの通算成績は１２３２試合打率２割７分８厘、１２５本塁打、５６９打点。ダイヤモンドバックスでの９６１試合、９６０安打はチーム史上４位と球歴史を飾った一人でもあった。