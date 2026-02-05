ダウ平均は反発もナスダックは大幅安 ＡＭＤが決算受け大幅安＝米国株概況 ダウ平均は反発もナスダックは大幅安 ＡＭＤが決算受け大幅安＝米国株概況

NY株式4日（NY時間16:21）（日本時間06:21）

ダウ平均 49501.30（+260.31 +0.53%）

S＆P500 6882.72（-35.09 -0.51%）

ナスダック 22904.58（-350.61 -1.51%）

CME日経平均先物 54660（大証終比：+140 +0.26%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発したものの、ナスダックは逆に大幅安となった。ＡＩによる事業構造の変化に影響を受けやすい銘柄への売りが指摘される中、ＩＴ・ハイテク株への売りは続いている。一方、こうした流れの中、景気敏感株や小型株へのローテーションは強まっている。不動産や素材、エネルギーは上昇。ダウ平均は途中、下げに転じる場面があったものの、終盤にかけて再度上昇した。



ＡＭＤ＜AMD＞が決算を受けて大幅安となったこともＩＴ・ハイテク株への売りを誘った。決算と高バリュエーションの中で、期待に届かない企業は厳しく売られている状況。ポートフォリオマネジャーからは「恐怖かファンダメンタルズか、市場はまだ整理できていない。信頼感がＩＴ・ハイテクセクター全体で崩れ、無差別的な売りが出ている」との指摘も出ていた。



一方、「高バリュエーションは許容度を狭めるが、今回の調整はパニックを伴わず、過熱感をすでに削いだ。世界経済の成長再加速と業績改善が株価の下支えになる」との見解も出ている。



取引開始前に１月のＡＤＰ雇用統計が発表され民間雇用者数が前月比２．２万人増に留まり、予想を下回った。米株式市場は利下げ期待からポジティブな反応も見せていたが、大きな反応には至っていない。政府機関一部閉鎖の影響で、今週は米雇用統計の公表が延期される中、ＡＤＰは雇用減速を示していた。



ＡＭＤ＜AMD＞が決算を受け大幅安。市場の高い期待には届かず、ＡＩ分野で想定ほどの進展が見られていないことを示した点が嫌気。第１四半期の売上高見通しは予想こそ上回ったが、一部にあった１００億ドル超の強気予想には届かなかった。



医薬品のイーライリリー＜LLY＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。マンジャロとゼップバウンドの数量増により売上高は４３％の増収となった。



医薬品のアムジェン＜AMGN＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、予想を上回る通期見通しを示した。主力薬の高コレステロール治療薬レパーサが好調だった。



半導体のシリコン・ラボラトリーズ＜SLAB＞が急伸。テキサス・インスツルメンツ（ＴＩ）＜TXN＞が同社買収で合意した。



光学・フォトニクス製品のルメンタム＜LITE＞が決算を受け上昇。決算を受け、アナリストからの目標株価引き上げが相次いでいる。



配車サービスのウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞が決算を受け下落。ガイダンスを嫌気しており、グロスブッキングの見通しは予想を上回ったものの、１株利益の見通しが予想を下回った。



防災、空調、ビル管理のジョンソン・コントロールズ＜JCI＞が決算を受け上昇。通期の１株利益の見通しを上方修正した。



医薬品のアッヴィ＜ABBV＞が決算を受け下落。１株利益、売上高とも予想を上回ったものの、アナリストは「やや質の低い内容と受け止められる可能性がある」と指摘。



日用品のレイノルズ・コンシューマー・プロダクツ＜REYN＞が決算を受け大幅高。冴えない決算ではあったものの、同社が保守的な見通しを示す傾向がある点に着目した模様。



アムジェン＜AMGN＞ 366.20（+27.61 +8.15%）

シリコン・ラボ＜SLAB＞ 203.41（+66.79 +48.89%）

テキサス・インスツルメンツ（ＴＩ）＜TXN＞ 222.92（-2.29 -1.02%）

ルメンタム＜LITE＞ 465.54（+30.44 +7.00%）

ウーバー＜UBER＞ 73.92（-4.01 -5.15%）

ジョンソン・コントロールズ＜JCI＞ 129.49（+5.48 +4.42%）

アッヴィ＜ABBV＞ 217.11（-8.55 -3.79%）

レイノルズ・コンシューマー＜REYN＞ 23.91（+2.10 +9.63%）



アップル＜AAPL＞ 276.49（+7.01 +2.60%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 414.19（+2.98 +0.72%）

アマゾン＜AMZN＞ 232.99（-5.63 -2.36%）

アルファベットC＜GOOG＞ 333.34（-7.36 -2.16%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 333.04（-6.67 -1.96%）

テスラ＜TSLA＞ 406.01（-15.95 -3.78%）

メタ＜META＞ 668.99（-22.71 -3.28%）

エヌビディア＜NVDA＞ 174.19（-6.15 -3.41%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 200.19（-41.92 -17.31%）

イーライリリー＜LLY＞ 1107.12（+103.66 +10.33%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

