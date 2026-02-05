米１０年債利回り上昇 四半期定例入札の規模は据え置き＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 四半期定例入札の規模は据え置き＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.553（-0.016）

米10年債 4.278（+0.012）

米30年債 4.920（+0.026）

期待インフレ率 2.343（-0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日発表のＡＤＰ雇用統計は雇用の減速を示したものの、１０年債など長期ゾーン利回りは上昇を維持した。ただ、政策金利に敏感な２年債利回りは低下。



米財務省は来週の四半期定例入札の概要を公表していたが、規模は１２５０億ドルに据え置いた。



２－１０年債の利回り格差は+７１（前営業日：+６９）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

