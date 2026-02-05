ドル円、１５７円台回復をうかがう水準まで上昇 本日は円安が押し上げ＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買戻しが続き、１５７円台回復をうかがう水準まで上昇。本日もややドル高の動きが見られていたものの、それ以上に円安がドル円を押し上げている。ユーロ円やポンド円といったクロス円も上昇。



日本は衆院選の真っ只中だが、高市首相率いる与党が圧勝しそうな情勢。世論調査では自民党単独過半数の見方も出ており、もしそうなれば、高市首相が進める積極財政が国民の信任を得た格好となる。首相は円安についてもある程度容認しているのではとも取れる発言や見方も出ており、批判的なメディアは、インフレへの影響だけを捉えて苦言を浴びせている。そのような状況を使って、投機筋が再び円売りを入れている可能性もありそうだ。ヘッジファンドが円ショートを再び積み上げているといった指摘も出ている。



一方、ドルについては、次期ＦＲＢ議長にウォーシュ元ＦＲＢ議長が決まりそうだが、「短期的にＦＲＢは利下げ再開を急いでおらず、年内の利下げ織り込みも２回より少なくなる可能性がある。そのため、ドルは最近の下落の一部を取り戻す余地がある」との指摘が出ていた。ただし、ドルを本格的に強気では見ておらず、いずれドル安は再開するとの見方から、「ドルの反発局面は戻り売りの好機」とも付け加えている。



ユーロドルは上値の重い展開が続いた。下げ渋ってはいたものの、１．１８ドル台が重い状況に変化はない。本日の２１日線が１．１７ドル台半ばに来ているが、目先の下値メドとして意識。一方、ユーロ円は円安の流れから一時１８５円台を回復する場面も見られた。堅調な値動きが続いており、１月２３日に付けたユーロ発足以来の高値１８６．８５円付近を視野に入れた動きは続いている。



本日は１月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値が公表されていたが、予想通りではあったものの、前回から伸びは鈍化し、ＥＣＢの２％目標を下回っていた。サービスインフレも１２月の３．４％から３．２％へ鈍化し、昨年８ー１１月にかけての上昇分をほぼ完全に巻き戻している。エコノミストからはサービスインフレは今後数カ月でＥＣＢの予測をさらに下回る見通しだとの見方が出ている。



賃金上昇率の鈍化やその他の先行指標は、サービスインフレの持続的な低下を示唆しており、これにより年後半にはコア指数も２％を下回り、総合指数は１．５％未満になる可能性があるという。これはＥＣＢの予測を下回る水準であり、年後半に利下げが実施される可能性も見込んでいるとしている。



ポンドドルは売り優勢の展開が続き、１．３６ドル台半ばに下落。フィボナッチ３８．２％戻しの水準を再び下回る値動きを見せており、１．３６ドル割れを試しそうな気配が続いている。本日１．３５ドル台半ばに来ている２１日線の水準までの下げも視野に入りそうだ。一方、ポンド円は一時２１５円台まで上昇し、２００８年以来の高値水準に上昇したものの、その後は一時２１３円台まで伸び悩む展開。



明日は英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果が公表されるが、今回は据え置きが確実視されている。また、一部で期待されている利下げ時期についての明言も避ける可能性が高いと見られているようだ。



しかし、ストラテジストは「インフレ鈍化と労働市場の軟化が組み合わさることで、金融政策の道筋はより低い金利に向かうとの見方が強まるはずだ」と指摘。その上で「利下げは早ければ来月にも実施される可能性がある」と述べている。政府予算を背景に、少なくとも短期的にはインフレ見通しはより穏やかに見えるという。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

