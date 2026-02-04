「ラッシュ」がパディントンとコラボ　バスボムやボディウォッシュなど6アイテム

「ラッシュ（LUSH）」が、「ラッシュ×パディントン（Lush × Paddington）」コラボレーションアイテム全6種を発売する。2月9日から公式アプリで先行で販売し、2月12日から全国79店舗及び公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

今回のコラボレーションは、“良い行動と良質な原材料を大切にする”という共通の価値観を持つLUSHと、世界中で愛されるくま パディントンの“出会い”をきっかけに誕生。分かち合うこと、思いやること、そして日常の汚れをやさしく洗い流すことをテーマに、パディントンの世界観を楽しめるラインナップを揃える。ラッシュのコンセプト＆コラボレーション マネージャー ケイレム・ブリンクワースは、「パディントンのように、ラッシュもこの世界をより良い場所に変えたいと思っています。だからこそ私たちは、新鮮な原材料を責任を持って調達し、環境や人間社会への影響を最小限にとどめているのです」と語る。

アイテムは、パディントンの形のバスボム「パディントン」（1180円）、爽やかな柑橘系の香りが広がる「マーマレード ボディウォッシュ」（95g 2000円、225g 4000円）、シトラスが香り、お湯をオレンジ色に輝かせる「マーマレードサンドイッチ バブルバー」（170g 1860円）、うるおいのある肌に導くマヌカハニーとココナツオイル配合の石けん「このクマのめんどうをみてやってください タグ」（100g 1240円）、バスアイテムをまとめて詰め込めるサンドリーボックス「スーツケース」（1400円）、そして「パディントン ピンバッジ」（880円）を揃える。

◼️ラッシュ：公式オンラインストア