大阪文化服装学院、校名変更を記念して「タナカ ダイスケ」とのコラボTシャツを発売

大阪文化服装学院が、2026年4月の校名変更を記念して同校卒業生である田中大資が手掛けるファッションブランド「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」とコラボレーションしたTシャツを4月1日に50枚限定で発売する。ヴォートレイル ファッション アカデミー公式オンラインストアで取り扱う。

同校は、創立79年の歴史を持つ西日本最大級のファッション専門学校。「ファッションで社会に貢献する」という経営方針のもと、近年は海外のファッションスクールとの連携を高め、国際的に活躍できる人材の育成に注力している。新たな校名は、「Vogue（ファッション・流行）」と「Trailblazer（先駆者・開拓者）」を掛け合わせた造語である「ヴォートレイル（VOUTRAIL）」を採用。最新のファッションや流行を生み出す「先駆者」、「開拓者」となる若きトレンドセッターを育成する教育機関であろうという強い意志を込めたという。

コラボTシャツは、タナカ ダイスケの「Bijou Aid Tシャツ」をベースに製作。細かなラインストーンやビジューで絆創膏のモチーフを表現し、新校名「VOUTRAIL」のロゴを刺繍で施した。カラーはホワイトとブラックを用意し、価格は各1万1000円。