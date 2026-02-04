インターオフィス、「長く使えるもの」がテーマのチャリティーオークションを開催　安藤忠雄ら15組が参加

インターオフィスが、創業50周年を記念し、「長く使えるもの」がテーマのチャリティーオークション「One Stool, One Story Interoffice 50th Anniversary Charity Auction」を開催する。オークションの開催期間は2月12日から5月31日まで。

同企画では、建築家のアルヴァ・アアルト（Alvar Aalto）が1933年にデザインした「アルテック（Artek）」の「スツール60」をキャンバスに、これまでインターオフィスと協働してきた安藤忠雄、深澤直人をはじめとした建築家のほか、デザイナーやアーティストら15組がそれぞれの視点を落とし込んだ作品を制作。現在、完成した作品は、インターオフィス各拠点および同社のリテールストア「マーケット（MAARKET）」で巡回展示を行っており、サイレントオークション形式で販売する。巡回展示の期間は5月12日まで。なお、オークションの売上は全額、文化施設「こども本の森」に寄付する。

◾️One Stool, One Story Interoffice 50th Anniversary Charity Auction

開催期間：2026年2月12日（木）〜5月31日（日）

参加クリエイター：安藤忠雄／岸和郎+象彦／押野見邦英／SAKUMAESHIMA／二俣公一／深澤直人／Artello／AWATSUJI design／川村明子／NDC Graphics／嶌原佑矢／長谷川健太／黒田美津子／織田憲嗣／齊藤太一

特設サイト

◾️巡回展示

会場：

インターオフィス東京本社：2026年1月15日（木）〜2月24日（火）（要予約）

インターオフィス大阪支店：2026年3月2日（月）〜4月3日（金）（要予約）インターオフィス福岡支店：2026年4月8日（水）〜4月17日（金）（要予約）

MAARKET：2026年4月23日（木）〜5月12日（火）（予約不要）