「アンダーカバー（UNDERCOVER）」が、映画監督 デヴィッド・リンチ（David Lynch）によるドラマ「ツイン・ピークス（Twin Peaks）」とのコラボレーション第2弾を発売する。2月7日から直営店やセレクトショップ、ブランド公式オンラインストアなどで扱う。

ツイン・ピークスは、のどかな田舎町で愛された女子高生ローラ・パーマー（Laura Palmer）が殺害された事件を軸に、FBI捜査官デイル・クーパーが町の奇妙な住民たちと深い闇に隠された真実を追うサスペンスドラマ。今作は、ローラ・パーマーやデイル・クーパー（Dale Cooper）などの登場人物をモチーフにしたアイテムを用意。軽量性に優れたナイロンタフタ素材を採用したダウンジャケット（2色、各16万5000円）、袖口とバックにロゴをプリントしたスウェット（2色、各3万8000円）の全2型をラインナップする。

■取扱店舗

UNDERCOVER青山MENS、UNDERCOVER NOISE LAB 渋谷PARCO、UNDERCOVER 心斎橋PARCO、UNDERCOVER 新宿伊勢丹MENS、阪急MENS大阪、東京、仙台、金沢、名古屋、京都、Dover Street Market Ginza、岩田屋本店、UNDEROCOVER公式オンラインストア、ZOZOTOWN