お笑いコンビ「かもめんたる」の岩崎う大（47）が4日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。ゲップを我慢したまま昼寝をした時のことを振り返った。

最初のプレゼンターとして登場したお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄が持ってきた説は「オナラとゲップ同時に出すのは至難説」。この「説」に、岩崎やレインボー・ジャンボたかおら7人が挑戦した。

全員が焼き芋を食べながら、各々の“オナラ事情”を語っていると、岩崎が「あの…俺、小学校の時に自在にゲップを出せるっていう。練習してできるようになって」と切り出した。

自在に操れるようになったことで「超特大のゲップを出してみたいと思って限界まで空気を飲み込んだ」と挑戦。ただ「自然に出したいんで、一回それを忘れようと思って昼寝した」と限界まで空気を飲み込んだまま眠りについた。

その結果「起きたらもう腸がパンパンになってて」と明かし「バルーンアートの風船になって。自分の腸が。あんな感覚」と説明。このエピソードに挑戦者とVTRを見守っていたスタジオの出演者は驚いた。その後に「屁が超出た。もう上からは出せなくて」と振り返った。