梅沢富美男、健康的な和食が並ぶ手作り朝食を披露「メチャクチャ美味しそう」「梅沢さんみたいな旦那様素敵です」
俳優の梅沢富美男（75）が3日、自身のSNSを更新。手作りの朝食を披露した。
【写真】「梅沢さんみたいな旦那様素敵です」健康的な手作り朝食を披露した梅沢富美男
梅沢は「おはようございます。今朝の朝ごはんは僕が作りました。今日も元気にまいりましょう！」と、手作りの炒め物の皿を手にほほ笑むショットや、みそ汁や卵焼き、焼鮭などが丁寧に並べられた食卓の写真を投稿した。
コメント欄では「メチャクチャ美味しそう」「日本の朝って感じで好き」「素晴らしい」「健康的なメニュー」「梅沢さんみたいな旦那様素敵です」「朝から美味しそうな料理いいですね」などの声が寄せられている。
