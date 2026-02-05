今井春花、ソロショット　※「今井春花」インスタグラム

写真拡大

　お天気キャスターの今井春花が5日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。

【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」　写真集でも魅力全開（7枚）

　2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。

　SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回は白のニットワンピ姿を披露。可愛らしいポーズでも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「素敵です」「可愛すぎる」などの反響が集まっている。

引用：「今井春花」インスタグラム（＠imaisakura_）