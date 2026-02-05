この美少女は誰!? 人気俳優が“神業メイク”で激変した姿を公開
タレント、俳優の杉浦太陽が4日、自身のインスタグラムを更新し、テレビ番組の企画で施された“神メイク”姿を公開した。
【写真】“美少女”杉浦太陽がかわいい ミニスカ姿をもっと見る（全6枚）
杉浦太陽は、1998年にデビューし、2001年『ウルトラマンコスモス』で主演を務めて知名度を上げると、以降、映画『ウォーターボーイズ』やドラマ『流星の絆』（TBS系）、NHK連続テレビ小説『てるてる家族』『ゲゲゲの女房』、NHK大河ドラマ『八重の桜』などに出演している。また、バラエティ番組や情報番組、ラジオなどでも活躍している。
そんな杉浦は3日放送の『THE神業チャレンジ』（TBS系）にて、特殊メイクで別人級に変身し、新企画に登場。同企画は、回答者ら神業メイクを見破ることができれば賞金10万円を獲得できるというルールで、NEWSの増田貴久やチョコレートプラネットの長田庄平、佐藤栞里、井森美幸らが挑戦した。杉浦は、1時間に及ぶ“バブみメイク”を施され、「あのちゃん風」の美女へ激変を遂げた姿で登場し、回答者らを悩ませた。
放送後、杉浦は自身のインスタグラムを更新し、メイクを施したままパープルのパーカーに黒いミニスカートを合わせたコーディネートの姿を公開している。
引用：「杉浦太陽」インスタグラム（＠sugiurataiyou_official）
