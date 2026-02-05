大原優乃、奇抜な“脇腹”チラ見せドレスに反響「格好良い」「素敵」
女優の大原優乃が4日に自身のインスタグラムを更新。前日3見日に開催された出演映画『教場 Requiem』カーペットアライバル＆完成披露試写会のオフショットして、黒いワンピースドレス姿を公開した。
【写真】どういうデザイン!? 大原優乃、脇腹があらわになったドレス姿
大原は「映画『教場 Requiem』カーペットアライバル＆完成披露試写会
ありがとうございました」と感謝を伝え、「警察学校の制服カラーでもある、ネイビーのカーペットを」「キャストの皆様と一緒に歩かせていただき、とても感慨深い時間でした」とイベントを振り返った。
そんな大原が公開しているのは、イベントで着用したドレス姿。黒いシックなドレスだが、注目はわき腹の部分で、コメント欄には「特殊なデザインのお衣装ですが さすが優乃さん！！ めちゃくちゃ似合ってて お美しいです」「ウエスト出しドレスコーデ衣装めちゃくちゃ似合い過ぎて」「ドレス姿も格好良いです」「ウエスト出しお衣装がステキでした！」といった声が寄せられている。
■大原優乃（おおはら ゆうの）
1999年10月8日生まれ。鹿児島県出身。2009年11月、Dream5のメンバーとしてCDデビュー。2014年、テレビアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」「ダン・ダン ドゥビ・ズバー！」が大ヒット。2016年にDream5の活動が終了すると、以降はソロタレントして活躍。近年は俳優として『ゆるキャン△』シリーズ（テレビ東京系）などの作品に出演。映画『教場 Requiem』が2026年2月20日に公開予定。
引用：「大原優乃」インスタグラム（@yuno_ohara）
