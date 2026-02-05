登山家の野口健さんが、「第５８回ミス日本コンテスト ２０２６」でグランプリに輝いた長女・野口絵子さんの“初仕事”のイベントでの父娘ショットを公開した。

健さんは５日までに自身のインスタグラムを更新。「今日は高幡不動尊金剛寺にて絵子さん、豆まき。ミス日本として初仕事かな」と記し、着物姿の絵子さんとのツーショットや、豆まきをする絵子さんのショットをアップ。

「それはそうと豆と言えども２階から降ってくると頬に当たると中々に痛いものですね 絵子さん、意図的に狙ってきた疑惑…。それにしても立派なお寺に惚れ惚れしました。今度、ゆっくりと訪れよう 僕もいつか、いつか、あそこから豆まきしてみたいな…」とつづった。

この投稿には、「誇らしいですね」「日本髪地毛で結ったんですね お似合いです」「お美しいですね」「これぞ本物の日本の美人さん」「自慢の娘さん 山のツーショットも楽しみにしています」「日本髪、本当に良くお似合いです お姫様のよう」「お父さん幸せですね」「女優かと思った」「見惚れてしまいます」などのコメントが寄せられた。