平野レミ、バンドボーカルの長男とTV初共演 幼少期は親が有名人の葛藤も【徹子の部屋】
料理愛好家の平野レミ、その長男でロックバンド「TRICERATOPS」ボーカル・和田唱が、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】似てる…？親子初共演をはたした平野レミ＆和田唱
親子でテレビ初共演となった2人。レミの夫・和田誠さんと旧知の仲だった黒柳徹子は、生まれた頃から唱のことを知っている。その成長ぶりに喜びいっぱい。レミは『徹子の部屋』が始まった1976年に、父・平野威馬雄さんと親子共演。50年経った今、今度は息子と親子で共演となり…。
一方、唱は『徹子の部屋』初登場。母とテレビ初共演で、互いの意外な一面が飛び出す。音楽のプロとなり現在はミュージカルの作曲を手掛けるなど活躍中の唱だが、幼少期は内気な少年で、親が有名人ということもありいろんな葛藤があったそう。そんな自分を変えてくれたギター愛についても語る。親子で貴重な歌声も披露した。
