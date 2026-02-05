Rhetoric AI,Inc.（レトリック・エーアイ）創業者兼CEOの加藤崇氏は、多忙な経営者生活の中でも朝の運動は欠かさないという。加藤氏が運動との向き合い方について語った。

カリフォルニア州で取り組む朝活

（1）「朝の時間」をどのように使われていますか？

アメリカに移住して10年が経ちますが、基本的に朝の時間は運動に使っています。私は米国カリフォルニア州のメンロー・パークに6年住み、現在はその隣町のパロ・アルトに住んで4年になります。



2018年〜2020年頃は、毎日朝4:30に起きて、30分で着替えて朝ごはんを食べ、5:00に車を出発させ、6:00にカリフォルニアのサーフィンのメッカ、サンタ・クルーズに到着して、6:30から8:00までサーフィンをしていました（サンタ・クルーズというのは、映画『マーヴェリックス／波に魅せられた男たち』の舞台になった街です）。晴れの日も、雨の日も、台風の日も、毎日です。波が無い日も、波が高い日も、毎日行っていました。北カリフォルニアの海は、太平洋といっても、アラスカから南下する寒流の影響で、夏でも水は冷たいです。ウェットスーツに身を包んで、毎日波に向かっていました。8:30にはサンタ・クルーズを出て、9:30にはオフィスで仕事を開始する、という生活を毎日していました。台風の日に海に出て、大怪我をしてから（頭を切って、手術して縫うことになりました。血だらけの頭をタオルでグルグル巻きにして、自分で運転して、スタンフォード大学病院の救急に駆け込みました）すぐ、新型コロナのパンデミックに入ったので、サーフィンから少し離れました。

サーフィンからブラジリアン柔術、そして…

趣味で続けていたブラジリアン柔術を本格的にやるようになり、これまた2020年から2024年まで、出張の日以外、毎日やっていました。その昔、大学理工学部にあった柔道部の主将をやっていましたので、柔道には親しんでいましたが、ブラジリアン柔術は社会人になってから日本で始めました。寝技中心なので、レスリングに近い競技です。

朝6:00に起きて、6:00から7:00まで仕事をします。メールをチェックして、返信できるものは全部してしまいます。7:00から8:00まで朝ごはんを食べて準備をし、8:30からサン・マテオの道場で、屈強なアメリカ人の仲間とひたすらスパーリングを1時間やります。だいたい5分を10本くらい。9:30には車に飛び乗って、10:00からオフィスでミーティングに出ていました。今では茶帯を持っています（柔道と違って、ブラジリアン柔術で茶帯を取るのはすごく大変です。足掛け10年くらいかかっています）。

サーフィンもブラジリアン柔術も、自分で創業した会社（Fracta）の社長（CEO）・会長時代の話です。2023年にFractaの会長職を離れ、2024年の夏に現在の会社Rhetoric AIを立ち上げると、また猛烈に忙しくなり、朝の時間を30分でも1時間でも節約しないと、仕事が回らなくなりました。

昨年からは、毎日1時間、10キロのランニングをしています。平日も週末も関係なく、毎日同じ時間に、毎日ひたすら走ります（これとは別に、週に2回ウエイト・トレーニングをやります）。一日も休みません。朝6:00に起きて、6:00から7:00まで仕事をします。メールをチェックして、返信できるものは全部してしまいます。7:00から8:00まで朝ごはんを食べて準備をし、8:00から9:00まで走る、という感じです。9:30には仕事をしています。

（2） （1）の日課を取り入れられたのは、いつからですか？

7年前くらいでしょうか。前の会社（Fracta）を栗田工業に売却したのが、2018年で、それまでは、会社が創業期でまだ安定しておらず、運動も不定期にしかできませんでした。2018年のM＆Aを経て、ちょうど40歳を越えたことから、再度運動に目が向いたのです。

