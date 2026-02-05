【3月並みの気温】

きょう（木）は、全国的に寒さが緩みそうです。日本海側の積雪エリアでは、なだれや落雪などの融雪災害に注意が必要です。

＜きょう5日（木）の各地の予想最高気温＞

札幌： 1℃ 釧路： 1℃

青森： 6℃ 盛岡： 4℃

仙台：12℃ 新潟： 9℃

長野：11℃ 金沢：13℃

名古屋：13℃ 東京：14℃

大阪：13℃ 岡山：15℃

広島：14℃ 松江：14℃

高知：16℃ 福岡：16℃

鹿児島：18℃ 那覇：23℃

【北日本は天気下り坂】

北日本は、はじめは晴れるところも天気は下り坂でしょう。夕方以降は北海道や東北北部で雨や湿った雪になるところが増えて、いっそう雪解けが進むでしょう。夜は風も強まり荒れた天気になりそうです。

【東・西日本は日差しあたたかい】

東日本は朝から晴れるところが多く、日差しに春を感じられそうです。西日本は午前は雲が多いものの、午後は晴れ間の出るところが増えるでしょう。なお、九州は一日雲が多く、にわか雨の可能性があります。

【週末は再び強烈寒波】

週末は再び列島に寒波がやってきそうです。日本海側の広い範囲で大雪や吹雪のおそれがあります。太平洋側も雪の降るところがあって、関東も土曜日、日曜日ともに、雪が舞う可能性があります。今後の雪の情報にお気をつけください。