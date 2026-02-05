熱愛報道が話題の村重杏奈、プライベート“飲み仲間”の男性芸能人を実名告白 親密ショットに共演者も「一番スケベ」「何もないの!?」
タレントの村重杏奈（27）が3日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』（毎週火曜 後11：00）に出演。プライベートでの飲み仲間を明かした。
【映像】屋敷も思わず「一番スケベ！」横川尚隆との2ショット
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。3日の放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第3弾を放送した。
スタジオには、HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈が登場。「お酒大好き」とも語る村重がプライベートでの飲み仲間を明かした。「誰と仲が良い？」という質問に、村重は「ボディビルダーの横川尚隆」「大親友」と告白し、プライベートでの2ショット画像も公開。屋敷が思わず「一番スケベ！」と声をあげ、森田も「何もないの！？」と疑いの目を向ける。
そんなMC陣の反応に、村重は「飲み会とか行ったら、誰よりも面白い女になっちゃう」「みんなをくっつけて、一人たくましく帰る」と、飲みの場での自身の役回りを明かした。
