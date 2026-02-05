【リビーニョ（イタリア）４日＝宮下京香】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード女子ビッグエア代表が会場のリビーニョ・スノーパークで公式練習に臨んだ。２２年北京五輪銅メダルのエース・村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が練習後に取材に応じ、２度目の五輪へ「自分の持っている技を出し切って、金メダルを取りたいです」と力強く決意。日本女子のスノーボード界初の五輪制覇を狙いに行く。

気温マイナス３度、雪が降り続く中でのナイター練習。助走が走らない不安もあったが、会場練習は３日目でキッカー（ジャンプ台）や自身の状態も上がってきた。フロントサイドの技では自身最高難度の４回転に挑戦し、感触を確かめたエースは「いい練習ができた。自信になった」とうなずく。キッカーと状況を考慮した上で現状では４回転技の争いと見据え「フロントサイドは４回転を出したい。いや、出します」と言葉に力を込めた。

今季はビッグエア（ＢＡ）のＷ杯開幕戦から２戦は６位にとどまったが、五輪イヤーに入った年明けのスロープスタイルのＷ杯は優勝を含む全２戦で表彰台に立った。直近の冬季ＸゲームのＢＡではバックサイドの横４回転半技に女子では世界初成功し、金メダルに輝いた。「（今季）最初は自分に重圧をかけていた。スロープスタイルでは自分のありのままの滑りをしようと思って表彰台にも乗れるようになって、気持ち的には絶好調」。いい流れをキープし、８日の予選、９日の決勝に向かう。