Google、次期スマホ「Pixel 10a」を2月18日に予約開始すると予告！ティザーを公開で仕様や価格などの詳細は後日案内。外観はほぼ9aと同じ
|Googleが次期スマホ「Pixel 10a」を2月18日に予約開始！
Googleは4日（現地時間）、同社が「Made by Google」として自社ブランドで展開している「Pixel」シリーズの新商品として5G対応スマートフォン（スマホ）「Pixel 10a」をMade by Googleの公式Xアカウント（ @madebygoogle ）や公式YouTubeチャンネル（ @madebygoogle ）にて近日発売すると予告しています。
A phone with more in store, in store soon.— Made by Google (@madebygoogle) February 4, 2026
Pre-order 2.18.26 https://t.co/iUgnoPqJsM pic.twitter.com/4YDDSMZBOn
Googleでは2019年5月に「Pixel」シリーズのスマホでは初の廉価版「Pixel 3a」および「Pixel 3a XL」を発売し、その後も毎年初夏〜夏の時期に廉価版を投入してきており、今年も昨年発売したフラッグシップスマホ「Pixel 10」シリーズの廉価版としてPixel 10aが登場することになりました。詳細は不明ですが、噂ではチップセット（SoC）にはこれまでとは異なり、Pixel 10シリーズが搭載している「Tensor G5」ではなく、既存機種「Pixel 9a」と同様に「Tensor G4」となるとされています。
またティザーにて外観が公開されていますが、デザインはPixel 9aをほぼ踏襲しており、スペックもPixel 9aからあまり変わらないとされ、画面は上部中央にパンチホールを配置した約6.3インチFHD+有機ELディスプレイ（最大120Hzリフレッシュレート）となるほか、内蔵メモリー（RAM）は8GB、バッテリー容量は5100mAh、防水・防塵はIP68といった仕様のほか、パンチホール部分には約1300万画素CMOS＋広角レンズ（F2.2、画角96°）のフロントカメラが内蔵され、背面には以下のデュアル構成のリアカメラといったあたりまで同じになりそうです。
・約4800万画素CMOS＋広角レンズ（F1.7、画角82°、OIS）
・約1300万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.2、画角120°）
その他、画面内指紋認証や顔認証、USB Type-C端子（USB 3.2）、急速充電（最大23W）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、NFC、位置情報取得（A-GNSS）、加速度センサー、近接センサー、光センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー、ステレオスピーカーなどで、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 3」（Corning製）で覆われ、側面などのフレームはアルミ素材、背面パネルはプラスチック製で、違いは噂として画面の周りの縁（ベゼル）が狭くなり、サイズが約153.9×72.9×9.0mmと微妙に小さくなる模様です。
記事執筆：memn0ck
