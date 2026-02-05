日本ハムの新庄剛志監督（５４）が４日、野村佑希内野手（２５）の二塁挑戦プランを明かした。沖縄・名護でキャンプ第１クールを総括し、「野村くんをセカンドに挑戦させます。オープン戦もやる。打ったら外野も守れますし、競争というかチャレンジしてみて判断したい」。昨季、一塁、三塁、左翼、右翼で１０１試合に出場し８本塁打、開幕４番も務めたスラッガーのコンバートを予告した。

新庄流で殻を破る。２３年には中日から移籍した捕手の郡司を三塁にコンバートさせ、昨季は４番として打率２割９分７厘を記録するなど覚醒させた。「『郡司くんのサードはないでしょ』と２年前は思っていたでしょ？じゃあやってみるかっていう気持ちと一緒ですね」と、固定概念にとらわれない重要性を強調した。

２３年に２試合の経験があるが、それ以来の二塁挑戦となる野村は、「自分の立ち位置も分かっているつもり」。前日に指揮官からその趣旨をインスタグラムのダイレクトメール（ＤＭ）で伝えられた。二塁用のグラブは持ち合わせておらず三塁用で出場していく方向で、「このチームは挑戦権は無料なんで、ありがたく本気で向き合っていく」と、新たな可能性を広げていく。（川上 晴輝）