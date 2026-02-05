日本の家族制度はジェンダー平等や性的少数者擁護の視点が欠けている。国際的に見ても制度の不備は明らかだ。各党が目指す家族像の違いに目を凝らしたい。

選択的夫婦別姓は、1996年に国の法制審議会が導入を答申して30年になる。

法務省の調べでは、日本は夫婦別姓制度のない唯一の国だ。国連の女性差別撤廃委員会は、日本に実現を求める勧告を繰り返している。

結婚時の改姓を「自分らしく生きる権利の喪失」と感じて、婚姻届を提出せずに事実婚にとどまるカップルは少なくない。事実婚は配偶者控除のような税制の優遇措置を受けられない。

結婚後に旧姓を使っていても、生活の不便さとともに、改姓したことへの違和感を持ち続ける人もいる。

選択的夫婦別姓は政党によって賛否が分かれる。

制度が実現しないのは、自民党などが認めないからだ。明治以降の伝統的家族形態を保守する姿勢には、家父長制的な家族観もうかがえる。

今回の衆院選で与党と野党の一部は、旧姓使用を拡大する法案の提出を公約した。これでは当事者の不便は解消されず、改姓を強いられる権利侵害は何ら変わらない。

同性婚を巡っても国会は当事者の思いに応えていない。

全国6件の同性婚訴訟で、法整備を促す司法判断が相次いでいる。福岡を含む五つの高裁は、同性婚を禁じる民法などの規定は「個人の尊厳と両性の本質的平等」を定める憲法24条2項違反と断じた。

合憲と判断した東京高裁判決も「現状が続けば違憲の問題が生じることは避けられない」と指摘した。

同性カップルは事実婚しか選択肢がない。異性同士の事実婚と比べると、さまざまな社会保障が適用されずに差別的な扱いを受けている。

自治体が「結婚相当」と認めるパートナーシップ制度が増えているとはいえ、異性婚との格差は埋まらない。

先進7カ国（G7）で、同性婚や国レベルのパートナーシップ制度がないのは日本だけである。

性的指向は本人の意思で変えられるものではない。少数であっても、その人の個性と理解することが肝要だ。

同性婚訴訟で最高裁は、早ければ2026年中に統一判断を示す可能性がある。国会はそれを待たずに法整備へ動くべきだ。

夫婦別姓も同性婚も、個人の意思に基づく生き方の選択であり、当事者以外に影響を与えることはない。国の制度で排除され、生きづらさを抱えるカップルの救済をためらう理由はないはずだ。

個人を尊重するのか、国の制度を保つために個人の権利を制限するのか。家族制度への見解を通じて、各党の考え方が見えてくる。衆院選の争点の一つとしたい。