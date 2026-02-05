小学校の金管バンドを全国大会に導き好成績を挙げるなど、長年にわたり地域の音楽文化の発展に貢献したとして、大分県日田市日ノ隈町の日隈小で金管バンドの顧問をする本河毅さん（66）＝同市鶴河内町＝が、日田中央ロータリークラブ（RC）から「職業奉仕賞」を贈られた。

日田市出身の本河さんは旧大山小で教職に就き、金管バンドの指導を始めた。その後、隣の旧鎌手小の児童も加わり、旧大山町の子どもたちが参加する「大山ジュニアマーチングバンド」を編成。九州大会出場へと導いた。

日隈小には2009年に赴任し、現在も金管バンドの顧問を務める。この間、日隈小金管バンドは「全日本小学生バンドフェスティバル」と「マーチングバンド全国大会」の両方で、幾度も最高賞の金賞に輝いた。

教職に就くまでは、金管バンドについては素人だったという。旧大山小で金管バンドをスタートさせた当時、本河さんは同小の児童と一緒に楽器メーカーから指導を受けたという。「音楽が好きでこの道を目指したわけではなく、行き当たりばったり。その場その場で最善を尽くしたのが、私の音楽の歩み」と振り返る。

一流の練習法を教わるため、全国トップクラスの精華女子高（福岡市）の吹奏楽部などにも出向いた。教えを請うた先生たちは、その後も気に掛けたくれたという。実感したのが「なせば成る。一生懸命やっていると、周りの人が助けてくれる」。自身の歩みを、子どもたちにも伝えている。

職業奉仕賞の授与式は1月27日に行われ、本河さんは日田中央RCの諌山悦子会長から表彰状を受けた。本河さんは「子どもたちには音楽を通して人とのつながりを大事にし、自分探しをしてほしい」と話した。（菊地俊哉）