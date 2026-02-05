好きな本の魅力を出場者が解説し、聴衆の投票で「一番読みたくなった本」を決めるイベント「ビブリオバトル」が熊本市であった。テーマは熊本ゆかりの夏目漱石で、会場も漱石の大江旧居（中央区水前寺公園）。この日は出場者4人のうち3人が俳句に関わる書籍を推薦、参加者は明治の文豪の著書とは別の魅力に触れた。

出場者は5分の制限時間と会場からの質問タイム3分で、推し本の特徴や感動した点を説明。熱いバトルを繰り広げた。

優勝したのは「日めくり 子規・漱石 俳句でめぐる365日」（神野紗希著、愛媛新聞社）を推した原口由美さん（61）＝熊本市中央区。1日1句ずつ、主に漱石の作品と、それにまつわる友人の正岡子規との逸話などを紹介している。

原口さんは「解説にエピソードがちりばめられ、漱石の人となりや生涯が分かる。俳句にジーンとして、交流の様子が胸に迫ってくる」と力説。「かつて漱石作品は表現もくどいし面白くないなあと、好きではなかったけれど、好きにしてくれた『恩人の本』です」と語りかけた。

他の俳句に関わる2冊は、互いに影響を与え合った子規との交流を描いた小説と、熊本で作った俳句などを通して漱石の人間性や魅力を感じさせるという俳句集だった。

唯一、漱石の著書「草枕」を推した出場者は、随所に出てくる言葉「非人情」を読み解き「人情を超越し、心穏やかに過ごせる非人情の世界観は、現代社会に示唆を与えてくれると感じる」と薦めた。

イベントは熊本市文化財課主催、くまもと森都心プラザ図書館共催。今年は漱石が熊本に来て130年の節目であり、漱石への関心を高めようと1月17日に開いた。（藤崎真二）