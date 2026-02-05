新型コロナ禍を経てインバウンド（訪日客）が戻りつつある中、県は「観光立県」を掲げる。国土交通省港湾局によると、2024年のクルーズ船の寄港回数は、長崎港（長崎市）が160回（前年比64回増）で全国3位。佐世保港も72回（全国10位）を数える。

観光庁による訪日客の消費動向調査では、県内での1人当たりの消費額は6万4千円で全国14位。県は、離島や半島などの風土や歴史を生かした観光プラン作りを模索する。長期滞在するケースが多い訪日客の消費意欲をさらに刺激する狙いもある。

県観光振興課によると、訪日客の延べ宿泊者数は73万2186人（前年比14万7247人増）。韓国など東アジアからの来訪が目立つ。長崎空港（大村市）と韓国・ソウルを結ぶ定期航空便や、厳原港（対馬市）と釜山港をつなぐ定期航路が再開したことなどが増加の要因とみる。

米有力紙ニューヨーク・タイムズの「26年に行くべき52カ所」に長崎市が選ばれるなど明るい話題がある一方、中国政府が日本への渡航自粛を国民に呼びかけた影響で長崎と中国・上海の定期航空便が欠航するなど余波も出始めている。（貞松保範）