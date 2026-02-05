1990年以来、36年ぶりとなった長崎県知事選と衆院選の同日選は、8日に投開票を迎える。同年の投票率は知事選、衆院選（県内分）ともに70％台後半で、特に知事選は前回よりも約15ポイント上昇し、陣営には「ダブル選の相乗効果」との見方がある。近年の知事選は投票率が30〜40％台と低迷しており、今回も引き上げられるかに注目が集まる。

90年の投票率は知事選が78・13％、衆院選は77・83％。衆院選は80年代から70％台と高い割合で推移していた。知事選は82年が58・75％、86年は61・66％と比較的低かったため、急激な伸びを見せる形となった。

今回も「ダブル選効果」によって衆院選の過去4回の50％台にまで押し上げられるとの見方はあるものの、推測の域を超えていない。知事選の期日前投票の中間状況によると、1月23日から2月1日までの10日間で5万5613人が投票。前回の同時期に比べ、1万9262人減っている。一方で「急な解散総選挙で発送が遅れた衆院選の投票入場券が届くのを待っていた。知事選と合わせてこれから投票に行く」（長崎市内の女性）との声はある。

投票率の行方は知事選の各陣営をやきもきさせる。関係者は「上昇すれば浮動票が増え、知名度の高い候補が有利になるのではないか」と語る。別の角度で見ると、衆院選で各政党がフル回転し、知事選のみでは動かなかった政党の支持層も動くことも予想され「組織票が上積みされる可能性もある」と分析する。

別の陣営幹部は「ダブル選で政治全体への関心が高まった。街頭演説で（普段は関心を示さない）若い人から声をかけてもらえる」と実感を込めた。（高平路子）