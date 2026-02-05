福岡県飯塚市飯塚の東町商店街に、3日だけ「映画館」が復活する。県内で撮影された作品の上映会「アーケードシネマフェスティバル」が7、14、21日に元野木書店2階のコミュニティースペース「モトノキノウエ」で開かれる。監督のトークショーもある。

地域活性化に取り組む地元のまちづくり会社「スキマニヤモリ」（元野木正比古社長）が主催。市の中心商店街と周辺にはかつて「永楽館」などの映画館があった。だが2015年に完全に姿を消したため、往時の活気を呼び戻そうと企画した。

7日は飯塚と同じ旧産炭地の大牟田市で撮影された「オオムタアツシの青春」（25年）、14日は福岡市が舞台の「めんたいぴりり パンジーの花」（23年）。21日は半分を筑豊でロケした「猫と私と、もう1人のネコ」（24年）。

上映会ではプロジェクターでスクリーンに映像を投影。各日とも午前10時からと午後1時から上映する。21日はポップコーンやドリンクを販売し映画館気分を盛り上げる。午後1時からの上映後、7日は「オオムタ−」の瀬木直貴監督、21日は「猫と−」の祝大輔監督のトークショーがある。

チケットは会場だけで販売。観覧する映画の数に応じ、1作品500円▽2作品800円▽3作品千円。元野木社長は「商店街は買い物以外の使い方もできることを知ってほしい。ぜひ観覧を」と呼びかける。

問い合わせはメール＝sukimaniyamori@gmail.com＝で。

（金田達依）