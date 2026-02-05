福岡県古賀市在住のランタンアーティスト三上真輝さんの作品が、同市中央のリーパスプラザこがを彩っている。照明を落とした会場では、柔らかな明かりを放ちながら中空を悠々と泳ぐニシキゴイの大作（長さ3メートル、高さ2メートル）をはじめ、ふわりと浮き上がる青い泡、ゆらめく緑の水草など大小約50点のランタンが、幻想的で浮遊感のある水中の世界を生みだしている。観覧無料。月曜休館。3月8日まで。

三上さんは1953年、青森県五所川原に生まれ、96年に高さ約20メートルの人形灯籠を飾る古里の「立佞武多（たちねぷた）」を80年ぶりに復活させた。今は古賀市に制作拠点を移し、大分県日田市や佐賀県・嬉野温泉など各地のイベントを作品で盛り上げている。

今回は同市の収蔵品を活用する作品展だが、新作「うさぎとかめ」が歴史資料館入り口にお目見え。会場を訪れた市内の女性（55）は「大作だけでなく、小さなメダカや岩に描かれたサワガニなど発見がいっぱい」と見入っていた。

（真弓一夫）

◇ ◇

三上さんが指導するランタン制作ワークショップが14日午後1時半、15日午前9時半から、リーパスプラザこがである。高校生以上が対象で、定員は各回先着20人。参加費千円。申し込みは古賀市文化課＝092（940）2683。