NPO法人・九州プロレス（福岡市）のビッグマッチ「久留米元気祭」が14日、福岡県久留米市東櫛原町の久留米アリーナで開かれる。業界の盟主、新日本プロレスの永田裕志選手（57）が初参戦し、メインイベントのタッグ選手権で王者組に挑む。九州プロレスは企業などの協賛ですべての大会を開催しており、観戦は無料。午後2時試合開始。

永田選手は2002年から03年にかけて、新日本の至宝IWGPヘビー級王座を10度連続防衛した名選手。元気祭では、かつて新日本マットで抗争したこともあるTAJIRI選手と組み、野崎広大、ジェット・ウィー両選手の王者組と対戦する。

久留米市出身で三井高（小郡市）レスリング部を経て22年にデビューした全日本プロレスの期待のホープ井上凌選手（23）も初参戦。自身初の凱旋（がいせん）試合で、成田山久留米分院（久留米市上津町）の救世慈母大観音像が命名の由来とされる必殺技「大観音スープレックス」が出るか注目される。井上選手は「久留米を元気にするバイ」と意気込む。

王者の佐々木日田丸選手にワン☆キュウシュウ選手が挑戦するシングル選手権もある。全4試合。

九州プロレスの阿蘇山選手が1月30日、久留米市役所を訪れ、プロレス好きの原口新五市長に「超満員3500人の観客を集めたい」と大会をアピール。「その日は城島酒蔵びらきがあって、私は行けるかどうか…」と言葉を濁す原口市長にコブラツイストをかけ、強烈に来場を促していた。

大会当日はバレンタインデー。全試合終了後、レスラーたちがリング上から観客にチョコレートを投げてプレゼントする。九州プロレス＝092（400）9938。

（森竜太郎）